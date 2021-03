Een webcamgala heeft ook charme

Een prijzengala in coronatijd heeft zijn eigen charme, zo bleek zondag bij de Golden Globes. Geen Nederlandse zender zond dit 87ste pandemie-gala uit: zonder galajurk, rode loper en dronken speech zou het de dood in de pot worden. Dat viel best mee. Het ging onwennig, dingen liepen schattig mis. Maar 25 Golden Globes met elk vijf kandidaten gunde je wel inkijk in 125 beroemde boekenkasten, sofa’s, woonkamers, echtgenoten en families.

Zo sprak Aaron Sorkin (beste script) temidden van zes dames, een mannenbeen en een gitaar: dat werd liedjes zingen straks! Haute couture bleek een slecht idee: Rosamund Pike (I Care a Lot) in baljurk oogde voor haar webcam als een broedse kip op een nest rode frutsels. Dan deed acteur Jason Sudeikis het beter met zijn witte hoodie, maar hoeveel pretsigaretten had hij gerookt? Toen de acteur bij het bedanken van zijn postbode was aanbeland, maakte collega Don Cheadle vermoeide doordraaigebaren.

Bij een normaal prijzengala kap je langdradige gasten af met muziek (Oscars) of een sneer (Golden Globes). De verbinding verbreken is wel erg cru, dus moest het uit de huiskamers zelf komen. Bij Catherine O’Hara (Schitt’s Creek) liet echtgenoot Bo Welch, ondeugend glimlachend, na een minuut muziek uit zijn mobieltje aanzwellen, waarna O’Hara’s dankwoord verdronk in blikkerig geschal. Gepland of niet?

Minutenlange glimlach volhouden

Bij een normaal filmgala verdwijnen de vier verliezers ook uit beeld als de winnaar uit de envelop komt. Nu dienden ze vaak als publiek bij het dankwoord en was het dus zaak de warme glimlach minutenlang vol te houden. Gelukkig hebben ze zeer goed getrainde mondhoeken in Hollywood, maar aan dode ogen doe je niets. De oude Al Pacino dutte weg tijdens de speech van Josh O’Connor die prins Charles speelt in The Crown, dus logisch. En soms liep het echt mis. Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) hield aan zijn keukentafel een begeesterde speech, zonder geluid helaas. Toen Kaluuya het knopje vond, gaf hij zijn WiFi de schuld. Herkenbaar.

Virtueel ging niet perse ten koste van emotie. Weduwe Taylor Simone Ledward van de op 43-jarige leeftijd overleden acteur Chadwick Boseman huilde tranen met tuiten, en dat kwam harder binnen bij de eenzaamheid van de webcam. Die maakte ook de uitgelatenheid van Jodie Foster authentieker: zij knuffelde haar vrouw Alexandra Hedison en hondje Ziggy. „Are you kidding? I think you made a mistake!”

Sacha Baron Cohens dankwoord aan het „frisse komische talent” Rudy Giuliani in zijn Borat Subsequent Moviefilm was bijna net zo grappig als de stoet spierwitte acteurs die in het kielzog van presentatoren Tina Fey en Amy Phoeler trillend van verontwaardiging zwarte leden eisen in de corrupte Hollywood Foreign Press Association, 87 bejaarden, bodybuilders en hondenkappers die voor de Goden Globes mogen stemmen. De HFPA weet komend jaar vast wel wat verre neefjes van Afrikaanse dictators te porren voor een lidmaatschap dat zoveel prestige, ontmoetingen met sterren, dollars, cadeautjes en privilege biedt.

Natuurlijk zie je liever sterren op de rode loper. Maar deze Golden Globes had zeker wat.

Coen van Zwol is filmrecensent.