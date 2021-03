Dode baby opgegraven in achtertuin Gelderland

De politie heeft maandagmiddag een dode baby gevonden in een tuin in de Gelderse stad ’s Heerenberg. Dat meldt de politie deze dinsdag. Het lichaampje werd opgegraven na een tip. Het is nog onduidelijk wat er gebeurd is.

Zo is de identiteit van de baby nog niet vastgesteld. Ook is onduidelijk wat de doodsoorzaak is en hoelang het kindje al lag begraven in de tuin. De politie wil bovendien niet kwijt of de bewoners van het huis aan de baby zijn gerelateerd en of zij verdacht worden van betrokkenheid.

Volgens omroep Gelderland heeft de politie maandag de hele middag en avond onderzoek gedaan in de tuin. Ook zou maandag een man zijn gehoord, die volgens de omroep geen verdachte is in de zaak.