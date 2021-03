Dit zijn de tien meest gehate emoji’s (op het werk)

Ik vind de kus-emoji-zonder-hartje 😗 altijd heel ingewikkeld. Als ik hem krijg denk ik steevast: wat voor kus is dat, een kus zonder liefde? Is dat zo’n plichtmatige natte pakkerd, die je vroeger, voor corona, gelaten moest ondergaan? Of is het een judaskus die aardig lijkt, maar je genadeloos verraadt?

Wat ik bedoel: emoji’s doen soms meer kwaad dan goed. En niet alleen privé. Want op het werk kunnen ze helemaal het bloed onder je nagels vandaan halen. Vorige week maakte ik daarom een snelcursus. Korte samenvatting: gebruik emoji’s niet in strikt zakelijk verkeer, verder met mate en alleen uitbundig bij goede verstaanders.

Toch zijn er ook nog wel emoji’s die wat extra uitleg kunnen gebruiken. Want er zijn er die intens gehaat worden. Door mezelf, maar ook door gebruikers op Twitter en LinkedIn. Dus ik dacht: laat ik die eens op een rijtje zetten.

Daar hoef je je overigens niks van aan te trekken, maar dan ben je in ieder geval gewaarschuwd. Komen ze.

10. De huilen-van-het-lachenemoji

Ik vind hem zelf heel leuk, maar er zijn mensen die hem al snel hysterisch vinden. Een grap die je zelf maakt, wordt er in ieder geval niet automatisch grappiger van. En dan zijn er nog mensen die denken dat ze uitgelachen worden als ze hem krijgen. Oppassen dus, als je hem verstuurt.

9. De blozende emoji

Wordt vaak opgevat als ‘valse bescheidenheid’. Er zijn ook mensen die hem in elke zin gebruiken – of ze nou woedend, verdrietig, gegeneerd of blij zijn, schreef een lezer. Wat dat betreft zijn emoji’s net als holle woorden op het werk: hoe vaker je ze gebruikt, hoe meer ze hun kracht verliezen.

8. De kotsemoji

Veel te bot, veel te expliciet en veel te grof vinden lezers. Gebruik hem dus alleen als iets je écht heel erg woedend maakt.

7. De zuinig lachende emoji

Die wordt gehaat! Een lezer stuurde me er zelfs een hele column over, van publicist Danny Wallace. Want het is een griezelig gezichtje „met koude, dode ogen”, schrijft Wallace. „Het gezichtje van een kind dat een dier martelt.” Het gezicht van een psychopaat, schreef een lezer. „Misschien trekt ie zo een bijl ergens vandaan, barst ie in lachhuilen uit, of vertelt dat hij al twintig jaar een relatie met je partner heeft.” Een gezichtje als een nachtmerrie.

6. Net als de clown!

Wat is er griezeliger dan een clown?? Dus waarom zou je die naar je collega’s sturen? Tenzij je hun de stuipen op het lijf wil jagen.

5. De spierbal

– bleh. Ik vind het altijd net een kipfilet. Zo’n bleke, rauwe, lillende kipfilet. Waarom zou je dát als symbool sturen van iets dat je stoer vindt van een collega? Ik vind met je spierballen rollen sowieso niet erg stoer. Eerder ijdel.

4. Sommige lezers kunnen hem niet meer zíén: de duim.

41 duimpjes in de groepsapp als er een Tikkie is betaald, 28 duimpjes als een taakje van het scrumbord gedaan is, 46 duimpjes als er een nieuwe klant is binnengehaald – zitten we op de kleuterschool? Ik vind het ook iets obsceens hebben, zo’n grote dikke duim in je gezicht. Ik wil hem altijd afhakken als ik hem zie.

3. Of de knuffelemoji!

Vreselijk! Nou ja, vind ik dan, samen met een aantal lezers. Dat blozende gezichtje, de grijpgrage handjes. Wat bedoel je als je die naar een collega stuurt? Ik zal je pakken? Brrr.

2. De knipoog

Ongelooflijk, hoe een vrolijke frans zich in razend tempo tot een sarcastische, neerbuigende ‘flikker op en een fijne dag verder’-emoji heeft ontwikkeld. Een betwetertje.

Hij staat in ieder geval „voor niets positiefs”, schreef een lezer. „Wel voor wantrouwen, arrogantie, opportunisme, betweterigheid.” Vooral als hij achter opmerkingen staat als: „De mail was al onderweg hoor”, „misschien moet je je computer eens opnieuw opstarten”, en: „dat was niet zo handig, hè?”

Een andere lezer gebruikt hem op het werk louter, zo schreef ze, „om iets onaardigs kracht bij te zetten, zonder meteen over te komen als een k*twijf”. Een knipoog maakt heel veel neutrale mededelingen bovendien nodeloos dubbelzinnig, schreef ik vorige week al. Kortom: stop er maar mee.

1. Maar de onbetwiste nummer 1 zijn natuurlijk de gevouwen handjes.

Een echte „schijtemoji”, schreef een lezer vorig jaar al. Om gek van te worden, een ander. Dat zalvende toontje, het nederige kruiperige tussen bidden en smeken in – misselijkmakend, jak, gadver, vonden anderen. De emojivariant van „iemand in z’n kracht zetten”, vind ik zelf – jeuk.

Maar nog belangrijker: wat betekenen die handjes nou eigenlijk? Is het een high five, een ‘laat ons bidden’, ‘ik ben zen’ of een ‘Japanse dankjewel’? Rustig jongens. Ik heb WhatsApp, Google, Nokia, Twitter, Apple en alle andere techreuzen al gemaild om hem te laten verwijderen.

Komt goed.

