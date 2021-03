Deze thuisbezorgde voorstelling laat je reizen door je eigen woonkamer

Het lijkt een beetje onbeschaamd om de loftrompet te steken over een voorstelling waarvan ik zelf regisseur, hoofdrolspeler, decorbouwer en geluidstechnicus ben, maar het moet toch gezegd worden: De Thuisreiziger is erg leuk. Wie een avondje achterover wil leunen kan beter een livestream uitzoeken. Wie bereid is de tafel leeg te ruimen en de mouwen op te stropen, kan met dit ‘theatrale kofferconcept’ anderhalf uur geheel offline op reis in eigen verbeelding. Geheim wapen: maar liefst vier cassettedecks.

Kun je de magie van het theater ook elders oproepen? Harpiste en ‘conceptmaker’ Miriam Overlach stelde zich die vraag al langer. Door de coronacrisis werd de kwestie opeens erg actueel. Met vormgever Elze van den Akker, componist Wilbert Bulsink en interdisciplinair kunstenaar Willem Wits ontwikkelde ze een voorstelling voor een of twee personen die ‘thuisbezorgd’ wordt – wel zo makkelijk.

Eerdere uitvoering van muziek van Wilbert Bulsink door Miriam Overlach

Het zijn twee flinke oude valiezen die om acht uur stipt de woonkamer in worden gedragen. Elze, een van de makers, desinfecteert de handvatten, laat haar telefoonnummer achter voor eventuele regieassistentie (niet nodig gehad) en wenst ons van achter haar mondmasker veel plezier. Ziek zullen we er in elk geval niet van worden. Over twee uur haalt ze de spullen weer op.

Bij de beginscène is het nog een beetje zoeken, het is de overgangsscène tussen thuis en Thuis, maar zodra je het eerste cassettebandje hebt gestart en naar je eigen sterrenhemel staart en minimarshmallows roostert boven een waxinelichtje heb je een rite de passage doorgemaakt: je bent op reis. Vijf scènes later land je uitgelaten in je eigen afterparty, met glitters en een lompe groove.

Wat direct opvalt: hoe liefdevol en met oog en oor voor detail De Thuisreiziger gemaakt is. De koffers zijn zorgvuldig gepakt, zodat je aan de lopende band cadeautjes opent. Het plezier strekt zich uit tot het uitvouwprogrammaboekje achteraf, met persoonlijke en relevante notities, bijvoorbeeld van componist Bulsink: hoe maak je muziek voor onbepaalde situaties? Een anekdote over cineast en animator Jan Svankmajer verleent de tactiele ervaring van de bosscène achteraf extra gloed. En de middeleeuwse harpmuziek die daarbij klinkt, blijkt een bloedige achtergrond te hebben.

Sowieso zijn de cassettedecks een gouden greep, nog los van nostalgische overwegingen over ruis en tapeklank en ‘klik’-geluiden. Je krijgt er per scène een apparaat bij, zodat je geleidelijk je eigen vierkanaalsgeluidssysteem creëert. Het crescendo van de zonscène, waarbij je wordt ingekapseld in een oorverdovende sferenmuziek, is een tamelijk intense ervaring.

Muziektheater De Thuisreiziger door Elze van den Akker, Wilbert Bulsink, Miriam Overlach & Willem Wits. Gezien: 1/3, thuis. Inl: dethuisreiziger.nl ●●●●●