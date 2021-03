De Jonge: alle Nederlanders kunnen begin juli eerste prik hebben gehad

Als de leveringen van coronavaccins verlopen zoals nu verwacht dan hebben alle Nederlanders die dat willen begin juli minimaal één prik gehad. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) in het televisieprogramma Op1. „Als het tweede kwartaal voorbij is moeten we zo’n 18 miljoen prikken kunnen hebben gezet [...] Dat zou mijn inschatting zijn als ik nu kijkend naar de leveringen een inschatting moet maken.”

Het kabinet gaat er van uit dat 85 procent van de 14 miljoen volwassen Nederlanders bereid is zich te laten vaccineren. Twee derde daarvan kan op 1 juli al helemaal zijn gevaccineerd en de rest heeft dan één prik gehad. Eerder dacht het kabinet nog dat het tot het begin van de herfst zou duren voordat iedereen die dat wil (deels) gevaccineerd zou zijn. „Ik denk dat we gewoon een hele mooie zomer tegemoet gaan”, zei De Jonge bij Op1. „En ik denk dat we al in de tweede helft van het tweede kwartaal behoorlijk kunnen afschalen in maatregelen.”

Eerder deze dinsdag werd bekend dat Nederland vanaf april elke week een half miljoen meer doses van het vaccin van Pfizer/BioNTech ontvangt ten opzichte van het eerste kwartaal en De Jonge liet daarbij gelijk al weten dat die extra leveringen tot een versnelling van de vaccinatiecampagne zouden leiden.

Van de nu beschikbare vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca zijn twee inentingen nodig. Van het naar verwachting binnenkort goedgekeurde vaccin van de Leidse farmaceut Janssen volstaat één prik.