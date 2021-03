Campina boert slecht door China

Is de Chinese melkkoe leeg? Jarenlang was China voor FrieslandCampina één van de belangrijkste afzetmarkten voor babyvoeding en melkpoeder, maar door de coronacrisis sloot plotseling de grens tussen China en Hongkong en viel een groot deel van de inkomsten weg. En ook het aantal geboortes in China loopt al een paar jaar met miljoenen terug.

2020 was een slecht jaar voor FrieslandCampina, één van de grootste zuivelproducenten ter wereld. De winst daalde met bijna driekwart: naar 79 miljoen euro. En de omzet lag circa 1,4 procent lager: 11,1 miljard euro. En dat terwijl het begin van het jaar het beste kwartaal van de afgelopen tien à twaalf jaar was, volgens topman Hein Schumacher.

Negatief effect van vele lockdowns

De slechte cijfers komen niet alleen doordat de toegang tot China was afgesloten. FrieslandCampina levert over de hele wereld melk, babyvoedingsproducten, yoghurt, toetjes aan hotels, bars en restaurants, maar die waren door de lockdowns (deels) gesloten. In Nigeria zorgden dalende olie-inkomsten bovendien voor economische problemen en een dollartekort. De Nigeriaanse overheid legde daarom een importbeperking op. Die trof ook FrieslandCampina. Schumacher: „Nigeria is één van onze kroonjuwelen in de wereld.”

Lagere melkprijs voor boeren

De ruim elfduizend melkveebedrijven die zijn aangesloten bij Friesland Campina zullen ook worden getroffen door het slechte jaar van FrieslandCampina. De zuivelproducent betaalde een lagere melkprijs per 100 kilo melk, namelijk 35,72 euro. Een jaar eerder was dat nog 37,95 – een daling van bijna zes procent. Ook ontvangen melkboeren geen ‘nabetaling’, dat is een extraatje dat aan het eind van het jaar wordt uitbetaald en kan oplopen tot tussen de tien- tot twintigduizend euro.

Een positieve noot is er ook. Net zoals bij zoveel bedrijven is er meer nadruk op online verkoop. Die is afgelopen jaar met vijftig procent gestegen.

Boeren willen actie

Actiegroep Farmers Defence Force (DFD) reageert boos op de „desastreuze jaarcijfers” en roept haar leden online op deze woensdag naar het hoofdkantoor van FrieslandCampina in Amersfoort te komen. De actiegroep spreekt op haar website van „wanbeleid” van de directie. Volgens DFD is het „tijd voor de grote schoonmaak” – wat de actiegroep daarmee bedoelt, wordt niet uitgelegd.