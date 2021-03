Bloedige beelden van politiegeweld in Frankrijk

Beelden van vernielingen die Franse gele hesjes aanrichtten hebben mensen wel genoeg gezien via reguliere media, vertelt schrijver, journalist en activist David Dufresne via Zoom. Zijn film Un pays qui se tient sage focust dus op de andere kant, de gewelddadige reactie van de Franse politie tijdens gelehesjesprotesten. De demonstraties begonnen in november 2018 naar aanleiding van een verhoging van de brandstofprijzen en het beleid van Emmanuel Macron, maar mondden uit in massademonstraties tegen uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen. Dufresne: „Mijn film is geen reportage, maar een ‘tegenshot’ om het in filmtermen uit te drukken.”

Het resultaat is een soms wat eenzijdig aanvoelende, maar vooral schokkende documentaire. Dufresne verzamelde sinds eind 2018 een enorme hoeveelheid smartphone-opnames van demonstranten in harde confrontaties met agenten: zo zijn er verschillende beelden van gele hesjes die een oog verliezen of worden neergeknuppeld terwijl ze op de grond liggen, maar ook van schoolkinderen op hun knieën, met de handen achter het hoofd terwijl een agent schampert: „Kijk eens wat een braaf klasje” (Voila, une classe qui se tient sage).

Dufresne deelde eerder video’s van het geweld via zijn Twitteraccount. Met zijn film wilde hij voorkomen dat de opnames zouden worden gereduceerd tot iets waar mensen op sociale media doorscrollen. Hij koos een opmerkelijke vorm: in een verduisterde ruimte bekijken en becommentariëren uiteenlopende mensen de beelden, van sociologen en advocaten tot slachtoffers en hun naasten.

Als kijker weet je aanvankelijk niet wie deze mensen zijn, noch wat hun relatie is tot het vertoonde. Soms zorgt dat voor enige verwarring, meestal wordt het snel duidelijk. Dufresne wil kijkers zo zonder vooroordelen laten luisteren en voorkomen dat je het op voorhand eens bent met bepaalde sprekers. „Door weg te laten of iemand historicus, agent of werkloos is, maak je duidelijk dat ieders mening het verdient om op dezelfde manier gehoord te worden.”

Actuele vragen

De sprekers gaan in op de Franse politiek, het handelen van de Franse politie en de verwevenheid van die twee, maar de vragen die de beelden in Un pays qui se tient sage oproepen zijn ook elders in de wereld brandend actueel, bewijst de Black Lives Matter-beweging of de manier waarop coronamaatregelen worden gehandhaafd. Wanneer is politiegeweld legitiem? Wanneer is het proportioneel? En voor wie is de politie er eigenlijk?

Dufresne raakte geïnteresseerd in het geweld tegen de gele hesjes omdat het volgens hem ook ging om het recht om te protesteren. „Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in burgerlijke vrijheden en toen ik na een verblijf van zeven jaar in Canada terugkwam in Frankrijk, verbaasde ik me over het onevenredige geweld dat de politie gebruikte tegen demonstranten. En dat de regering dit niet erkende en media er niet over spraken.”

In de film zitten beelden van agenten met omstreden wapens zoals explosieve traangasgranaten en LBD 40’s, geweren die rubberen projectielen van 40 millimeter afschieten. Via bloedende demonstranten en de aftiteling die stelt dat tussen november 2018 en februari 2020 er 2 mensen stierven, 5 een hand verloren en 27 een oog, wordt de schade die deze wapens aanrichten benadrukt. Dufresne: „Frankrijk is een van de weinige democratieën in Europa die dit soort wapens gebruiken bij manifestaties. Ook de VN, het Europees Parlement en de Raad van Europa hebben gezegd dat dit niet zo kan.”

Wat volgens de maker wél ‘evenredig politiegeweld’ is, wordt minder concreet. Het is altijd een kwestie van context, legt Dufresne uit. „Maar het minste wat de Franse politie kan doen is haar eigen regels over noodzakelijkheid en proportionaliteit volgen.” Zo staat LBD voor ‘Lanceur de balle de défense’, Dufresne wijst erop dat agenten „ze gebruiken om aan te vallen en níét om te verdedigen”. Ook wijst hij erop dat het Franse politiekorps niet deelneemt aan Europese programma’s over de-escalatie bij demonstraties.

Op een vraag over hoe gepast te reageren op plunderingen, zoals ook in Nederland na het afkondigen van de avondklok, verwijst Dufresne naar een etnoloog die beelden becommentarieert van de vernieling van een restaurant op de Champs Elysées. „Je kunt het ermee oneens zijn en zeggen dat er andere manieren zijn om je woede uit te drukken. Toch het is belangrijk om niet alleen de criminele betekenis te zien, maar ook de politieke en sociale. Als je alleen de criminele betekenis ziet, kun je slechts een ‘politie-antwoord’ geven en blijft de oorzaak van de woede bestaan. In Frankrijk werden vooral banken, luxe-auto’s en verzekeringskantoren aangevallen, symbolen van het kapitalisme. Zeggen dat hier geen idee achter zit is onzin, al kun je het oneens zijn met dat idee.”

Beeld uit ‘Un pays qui se tient sage’.

Belofte niet nagekomen

Dieper dan op de proportionaliteit van politiegeweld gaat Un pays qui se tient sage in op de algemene legitimiteit van de politie en politiek in Frankrijk. Daar hebben verschillende sprekers theorieën over, ook gele hesjes die aan het woord komen. Zo houdt een dame die rugschade opliep een emotionele monoloog over hoe ze niet alleen te maken kreeg met politiegeweld, maar het ook „gewelddadig” is als een president zijn belofte om het minimumloon te verhogen niet nakomt. Dufresne: „De vraag is: wanneer wordt de orde handhaven eigenlijk de macht behouden? Daarom gaat het laatste deel van de film over wat democratie is.”

Als kijker mis je af en toe enige historie van Frans politiegeweld en informatie over politie-optredens in vergelijkbare landen, maar de film is relevant en zal dat nog even blijven: in Frankrijk ontstonden afgelopen december gewelddadige protesten over een wetsartikel dat het verspreiden van beelden van de politie aan banden wilde leggen.

Er werd aangekondigd dat de wet zou worden herschreven, op 3 maart gaat hij naar de senaat, verwacht wordt dat het controversiële artikel wordt geschrapt. Dufresne noemt het wetsontwerp „een catastrofale reactie” op wat er te zien is in zijn film. Tegelijkertijd zit er een fragment in zijn film waarin een scheldende agent extra geagiteerd raakt door de camera die op hem wordt gericht.

Dufresne: „Ik erken dat het druk oplevert, maar er verliezen mensen handen en ogen, zolang dat gebeurt zal het verlangen blijven bestaan om zaken vast te leggen.” Hij wijst erop dat de Franse politie net als de Amerikaanse zelf bodycams wil dragen. „ Dat zou pacificerend werken. Waarom zou een camera van de andere kant dat dan niet zijn?”

Documentaire Un pays qui se tient sage Regisseur: David Dufresne. Te zien op picl.nl en Vitamine Cineville ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven