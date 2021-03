Belastingdienst kampt sinds maandag met technische storing

De Belastingdienst heeft sinds maandag last van een technische storing op de website. Het is daardoor niet altijd mogelijk om aangifte te doen. De fiscus adviseert om bij problemen het op een later moment nog eens te proberen.

Sinds begin deze week kunnen particulieren en ondernemers hun aangifte van de inkomstenbelasting indienen, maar dat wordt bemoeilijkt door de storing. Sommige aangiften komen wel binnen, maar het lukt niet bij iedereen. Ook mensen die bijvoorbeeld hun rekeningnummer willen wijzigen of uitstel van aangifte willen aanvragen, kunnen last hebben van de technische storing. De oorzaak van het probleem is nog niet gevonden, zegt woordvoerder Jacco Neleman van de Belastingdienst. „We kunnen wel uitsluiten dat het om overbelasting van de servers gaat. Ook is het geen DDos-aanval.” Er wordt hard gewerkt om het probleem zo snel mogelijk te op lossen, zegt hij.

Inmiddels zijn er zo’n 225.000 aangiften binnen bij de Belastingdienst. Het is niet duidelijk of dat er meer of minder zijn dan gewoonlijk. Veel mensen willen volgens de woordvoerder op de eerste dag meteen aangifte doen. „Vorig jaar viel dat in het weekend, toen veel meer mensen tijd hadden om de inkomstenbelasting door te geven. Het is daardoor moeilijk te vergelijken met dit jaar.”

Ondernemers en particulieren hebben tot 1 mei de tijd om aangifte over 2020 te doen. De afgelopen tijd kregen 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers een oproep om die inkomstenbelasting op te geven.