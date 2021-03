Oppositie eist aftreden premier bij inval in regeringsgebouw

Tegenstanders van de Armeense premier Nikol Pasjinian zijn maandag het regeringsgebouw in de hoofdstad Jerevan binnengevallen. Ze eisen zijn ontslag, meldt het Russische persbureau RIA. Pasjinian wordt al maanden bekritiseerd door oppositiepartijen en het leger omdat hij niet doortastend genoeg zou hebben opgetreden in het gewapende conflict over de enclave Nagorno-Karabach. In het regeringsgebouw bevinden zich kantoren van verschillende ministeries. Tegenstanders van de premier kwamen samen in de centrale hal en scandeerden leuzen waarin ze het ontslag van de premier eisten. Vervolgens verlieten ze het gebouw. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Later maandagmiddag zijn nieuwe demonstraties gepland.

De premier ligt onder vuur sinds hij in november een vredesovereenkomst tekende die een einde maakte aan een zes weken durend gewapend conflict met Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach. Door dat mede door Rusland bemiddelde verdrag kreeg Azerbeidzjan de controle terug over grote delen van de regio die al meer dan een kwart eeuw in handen waren van Armeense troepen.

Sinds vorige week zwellen de protesten weer aan, waarbij zowel tegenstanders als aanhangers van de premier de straat opgaan. Directe aanleiding is een donderrdag gepubliceerde verklaring van veertig Armeense officieren. Daarin eisen ze het ontslag van Pasjinian en zijn regering omdat zij in hun ogen niet in staat zijn om „adequate beslissingen” te nemen in crisistijd, doelend op het conflict in Nagorno-Karabach.

De premier veroordeelde de brief en sprak van een „poging tot staatsgreep”. Hij ontsloeg daarop de hoogste legergeneraal Onik Gasparian. Dat ontslag is door de Armeense president Armen Sarkissian afgewezen omdat die vindt dat het leger buiten de politiek moet worden gehouden. De overeenkomst met Azerbeidzjan heeft de premier eerder verdedigd door die een „pijnlijke, maar noodzakelijke stap” te noemen die moest voorkomen dat het buurland de hele enclave zou innemen. Bij de gevechten, die eind september uitbraken en 44 dagen duurden, vielen meer dan zesduizend doden.