Arib: geen onderzoek Tweede Kamer naar kwestie-Graus

Er komt geen onderzoek van de Tweede Kamer naar de handelingen van PVV-Kamerlid Dion Graus. Dat zegt Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) dinsdag in Trouw. Volgens Arib is het aan het Openbaar Ministerie om te onderzoeken of de onthullingen over Graus kloppen en aanleiding geven voor een strafrechtelijk onderzoek. Arib stelt dat ze als voorzitter niet de bevoegdheid heeft om zelf een onderzoek te doen, nadat GroenLinks haar daartoe opriep. Arib vindt dat de kwestie binnen de fractie van de PVV moet worden opgelost. Ze zegt dat zij en het presidium „niet de instrumenten” hebben om „dit op te pakken”. „Bij eerdere incidenten hebben fracties of het betreffende Kamerlid zelf verantwoording afgelegd”, aldus de voorzitter.

Eerder deze maand onthulde NRC dat Graus zijn ex-vrouw heeft aangezet om seks te hebben met zijn privébeveiligers, voor 125.000 euro fraudeerde met zijn woonvergoeding en zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude. Arib noemt het in Trouw „verwerpelijk” en „onacceptabel” als blijkt dat hij zijn ex heeft aangezet tot seks met zijn beveiligers. In het artikel reageert de Kamervoorzitter niet op de andere frauduleuze praktijken van Graus. Het is de eerste keer dat Arib zich uitspreekt over de kwestie; eerder weigerde ze commentaar over de zaak aan NRC. De voorzitter vindt dat elk incident binnen een Kamerfractie het aanzien van het hele parlement schaadt, maar is ook tot de conclusie gekomen dat „dit een kwestie is van de PVV-fractie zelf” is.

GroenLinks-leider Jesse Klaver pleitte zondag voor een onderzoek van het presidium - het dagelijkse bestuur van de Kamer waar Arib leiding aan geeft - naar de beschuldigingen aan het adres van Graus. Eerder had GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg als eerste publiekelijk gereageerd op de zaak. „Het presidium zal aan de fractie moeten vragen hoe ze hiermee omgaan. We kunnen seksueel geweld alleen effectief bestrijden als we heel duidelijk maken dat het onaanvaardbaar is”, zei ze onder meer. PVV-leider Geert Wilders weigerde tegen NRC in te gaan op de onthullingen, tegen de radio noemde hij die later „oude meuk” en „helemaal niet bewezen”.

