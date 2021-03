Als de serveerster met een blad vol bier naar een tafeltje loopt, klinkt er applaus

Alsof ze een beroemde actrice op een rode loper is – zo komt de serveerster het terras van café Boerke Verschuren in Breda opgelopen. Terwijl de vrouw met haar dienblad vol bier en koffie koers zet naar een tafeltje, klinkt er applaus. Een camera flitst.

Het eerste terrasbiertje is elk voorjaar een heuglijk moment, maar doorgaans ook weer niet zo’n bijzondere mijlpaal dat het bedienend personeel ter plekke de sterrenstatus krijgt aangemeten. Dat het hier bij café Boerke anders gaat, ligt aan eigenaar Johan de Vos. Hij is het boegbeeld van de groep Nederlandse horecaondernemers die deze dinsdag uit protest tegen de coronaregels hun terrassen opbouwen, en soms zelfs vol laten stromen met bezoekers – de eerste klanten in maanden. Daar krijgt zo’n glas bier een andere lading van.

De ondernemers moesten wel iets doen, zei De Vos (32) vorige week toen hij de actie aankondigde. Restaurants en cafés zijn al bijna vijf maanden dicht en houden het amper nog vol. In het laatste kwartaal van 2020 was de omzet in de sector nog niet de helft van een jaar eerder, berekende het CBS deze week.

De Vos, vicevoorzitter van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), vond medestanders bij 65 andere KHN-secties. In januari dreigden ze hun zaken ook al te openen, maar wegens oplopende besmettingscijfers ging dat toen niet door. Dit keer zou de actie dan echt gaan plaatsvinden, verzekerde De Vos.

Toeschouwerssport

Even na twaalf uur ‘s middags op dinsdag staat het terras inderdaad zoals vanouds opgesteld, tussen de hoge platanen op het pleintje waar café Boerke is gevestigd. Het duurt niet lang voordat aan ieder tafeltje mensen met bier, koffie of cola van de zon zitten te genieten. Personeel loopt af en aan met de bestellingen, net als bij de buren van café Moeke, waar het terras ook vol in bedrijf is.

Terrasbezoek is na een jaar corona-ontregeling een toeschouwerssport geworden. Om de enkele tientallen terrasgasten op het pleintje vormt zich een ring van minstens zoveel omwonenden, passanten, nieuwsgierigen en journalisten. Dat er veel ruimte tussen de tafeltjes zit, komt goed van pas voor de vier cameraploegen die op jacht naar quootjes over het terras lopen. Een Vlaamse verslaggeefster vraagt aan een serveerster of ze niet „door haar baas is gedwongen” om aan het werk te gaan. Het meisje verzekert van niet.

Het Bredase plein waar Café Moeke en Café Boerke aan liggen. Al na een halfuur werd de protestactie in overleg met politie en handhavers beëindigd. Foto Merlin Daleman

Zelfs in de drukte valt De Vos op. Hij is bijna twee meter lang en draagt een licht colbert met ruitpatroon. Journalisten klampen hem aan, personeel stelt hem vragen, tussendoor schuift hij nog wat met terrasstoelen.

Als hij even stilstaat voor de deur van zijn zaak, overziet hij het volle terras. „Dit is toch geweldig”, zegt hij. „Zo laten we zien dat de terrassen gewoon veilig open kunnen.” Een schilder in klusoutfit komt langsgelopen en feliciteert hem met de heropening van zijn terras. Daarna trekt een fotograaf hem aan zijn jasje: of hij even wil poseren met een schaal hapjes.

Niet iedereen is blij met de actie van De Vos. ‘s Nachts besmeurden onbekenden zijn terrasmeubilair en pand met tomatenketchup. „Opengaan is bloed aan je handen”, schreven ze op een pamflet dat ze achterlieten. Ook de Bredase burgemeester Paul Depla, die zijn begrip voor het protest had uitgesproken, kreeg een waarschuwing. De Vos moest ‘s morgens alles schoon boenen. „Het is wel zonde van al die ketchup, die had de dader beter voor een tosti kunnen bewaren”, zei hij tegen Omroep Brabant.

Aan een tafeltje meten twee mannen demonstratief hun onderlinge afstand op met een rolmaat. Daarna tikken ze lachend hun pilsjes tegen elkaar. Het zijn Hans van Aalst (54) en Rob van Daal (59), twee professionele feestzangers die normaal tientallen optredens per jaar hebben, ook in café Boerke, maar nu werkloos thuis zitten.

Hans en Rob maken van hun terrasbezoek een statement. Ze hebben schaatsen op tafel gelegd en een emmer water leeggegooid over straat. „Als het gaat vriezen en we gaan hier met z’n allen schaatsen, dan mag het wel”, legt Hans uit. „Er moet gewoon wat perspectief komen”, zegt Rob. „Een lichtpuntje.”

Teddyberen

Elders in Nederland zetten horecabazen ook hun terrassen buiten. Vaak afgezet met linten, zodat niemand er kan plaatsnemen – de ondernemers vrezen de boete van 4.000 euro die staat op illegaal opengaan. In Tilburg worden teddyberen op de terrasstoelen gezet, en paspoppen die zijn vermomd als premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). Een enkele uitbater ontvangt wel terrasklanten, maar handhavers grijpen overal al snel in.

Dat gebeurt ook in Breda, waar om 12.30 uur twee boa’s en twee politieagenten eigenaar De Vos aanspreken. Ze lopen met zijn vijven het café in, het terras juicht en joelt voor De Vos. „Succes Johan!”, roept iemand.

Een paar minuten later komen de handhavers en de cafébaas weer naar buiten. Een half uur na de opening moet het terras weer sluiten. Medewerkers vragen gasten op te staan, stapelen stoelen op en keren tafels ondersteboven. Vrijwel alle bezoekers blijven, met hun drankje in de hand, op het terras staan. Bij de deur van Boerke gaat een afhaalloket open. Er ontstaat al snel een flinke rij.

„Loketverkoop mag wel, en dan maakt het niet uit als er 25 man in de rij staan. Wanbeleid”, zegt De Vos. Hij kijkt naar het plein, waar de terrasbezoekers dwars door elkaar heen lopen. „Nu heb je een soort parksituatie”, zegt hij. „Precies wat je niet wilt hebben.”

Via een crowdfundingactie is op dat moment al bijna 7.000 euro binnengekomen waarmee De Vos een eventuele boete kan betalen. Dat blijkt later op de middag niet nodig: de gemeente ziet de terrasopening als een demonstratie. De Vos komt er met een waarschuwing vanaf.