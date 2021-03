Woke, niet manisch

Het is mogelijk: schrijver Marieke Lucas Rijneveld gaf de opdracht terug om het gedicht van de jonge, Afro-Amerikaanse dichter Amanda Gorman te vertalen, vanwege voortschrijdend inzicht. Spontaan het besef: ‘Er zijn meer Nederlandse kandidaten, betere kandidaten, die thuis zijn in het Engels en het ‘spoken word’ ritme. En die zijn nog zwart en vrouw ook.’

Rijneveld zal bij die beslissing ook geholpen zijn door ‘woke-activisten’, wakkere lieden die ogenblikkelijk in de Volkskrant en op Twitter van zich lieten horen. Want een zwarte jonge vrouw hoort vertaald te worden door een zwarte jonge vrouw.

Hopelijk ging die goede raad van de twitteraars niet lijken op intimidatie. Wel is Rijneveld naar eigen zeggen ‘geschrokken van de ophef’.

‘Ophef’, zeker als het om etnische kwesties gaat, is voor veel twintigers en dertigers van nu de ultieme nachtmerrie. Er is in literaire en academische kringen een behoedzaamheid geslopen in sociale omgangsvormen, die in dit land voor het laatst onderwezen is door Amy Groskamp-ten Have, met haar etiquetteboek Hoe hoort het eigenlijk? (1939).

Die mevrouw met de getrouwde naam was wit en standsbewust, dus niet wat wij tegenwoordig ‘inclusief’ noemen, maar de strikte omgangsregels zijn er niet minder om geworden. Nu zijn ‘zwart’, ‘non-binair’ en ‘queer’ de nastrevenswaardige perspectieven, en met al die verschillende standaarden is een uitglijder snel gemaakt. Er heerst in die voorlijke kringen een angstig sfeertje: de mores zijn heilig, en een kleine overtreding leidt meteen tot sociale verstoting.

Het gekke is, dat het Amerikaanse begrip ‘woke’ (wakker, bewust) werd gemunt door de Amerikaanse schrijver William M. Kelley (1937-2017): de man zelf weigerde in de jaren 60 en 70 te spreken over ‘black and white’. Hij had het consequent over ‘pink people’ en ‘brown people’. Hij geloofde niet in ‘zwart’ als eenduidige categorie, en omdat hij bij leven ook in Europa en Jamaica woonde, leerde hij de verschillen kennen tussen Afro-Europeanen, Afro-Amerikanen en Afro-Caribische mensen. Kelley was zeer losjes in zijn zedenleer. ‘Woke’, maar niet manisch.

Moet de vertaalster van Amanda Gorman ‘zwart’ zijn volgens de Amerikaanse, zwarte ervaring? Elk verschil roept weer een nieuw verschil op. Weet de inderhaast opgetrommelde Raciale Commissie van Toezicht wat ze precies vraagt?

Het vak heet ‘vertalen’ en niet overschrijven of personifiëren. Er komt taalvaardigheid bij kijken en inlevingsvermogen, ongeacht gender of kleur. Er zijn twee mogelijkheden: ófwel de zo geroemde empathie is gebonden aan strikte grenzen. Dan is het wel braaf dat ‘witten’ hun best doen zich in te leven in de gevoelens van bruine en zwarte mensen, maar tevergeefs is het ook. Óf empathie begint daar, waar verschillen overwonnen moeten worden.

Dan is empathie per definitie grensoverschrijdend.

