Van Boxmeer krijgt 5,5 mln mee – mag dat wel?

Toen Jean-François van Boxmeer in 2020 na vijftien jaar afscheid nam als topman van Heineken, kreeg hij meer mee dan de spreekwoordelijke boekenbon en fles wijn. De Belgische topbestuurder ontving een vertrekpremie van alles bij elkaar 5,5 miljoen euro, ontdekte het FD in het jaarverslag van de bierbrouwer.

Het is een opmerkelijk hoog bedrag. Ontslagvergoedingen en vertrekpremies zijn bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven al jaren aan banden gelegd. Waarom kreeg Van Boxmeer zo’n royale gouden handdruk? En hoe uitzonderlijk is zijn compensatie?

Onder leiding van Van Boxmeer (59), die in 1984 als trainee in dienst kwam bij Heineken, groeide het bedrijf uit tot de op één na grootste brouwerij ter wereld. Was de omzet bij zijn aantreden als topman in 2005 nog 11 miljard euro, in 2019 kwam er ruim 28 miljard binnen.

Vorig jaar vond Van Boxmeer het „een logisch” moment de scepter over te dragen aan een „nieuwe generatie”, waarmee hij zijn opvolger Dolf van den Brink bedoelde. Als afscheidsvergoeding kreeg Van Boxmeer een jaarsalaris mee – een bedrag van 1,25 miljoen euro – en nog eens ruim 4 miljoen euro aan bonussen, uitgekeerd in contanten. Daarnaast kan hij nog tot in 2022 aanspraak maken op langetermijnbeloningen.

Het totaalbedrag dat dit Van Boxmeer oplevert, overstijgt ruimschoots de norm uit een set afspraken waaraan het bedrijfsleven zich in 2003 verbond. In deze code, opgesteld door de commissie-Tabaksblat, staat dat een vertrekkend bestuurder hoogstens één jaarsalaris mee mag krijgen. Geen bonussen en andere extraatjes dus. En heel wat anders dan gebruikelijk was: afzwaaiende directeuren konden daarvoor nogal eens rekenen op meerdere jaarsalarissen, of doorbetaling tot aan hun pensioen.

Afwijken van de code mag, mits een bedrijf uitlegt waarom. Dat heeft Heineken dan ook gedaan. In Van Boxmeers contract stonden afspraken over zijn vertrekvergoeding, staat te lezen in het jaarverslag, en dat contract bestond al toen in 2003 de beloningscode in ging. Heineken moest de norm naar eigen zeggen dus wel overschrijden.

Beloning verzesvoudigd

Dat Van Boxmeer kennelijk comfortabele afspraken in zijn contract had staan, is typisch iets voor Heineken, zegt beloningsadviseur Hein Haenen van adviesbureau Focus Orange. „Het bedrijf zorgt traditioneel goed voor succesvolle bestuurders.”

Aanvankelijk was Heineken nog zuinig, met name in de tijd van Freddy Heineken, die tot eind jaren tachtig directeur was. Maar naarmate het bedrijf internationaliseerde, maakte de brouwer een „snelle inhaalslag”, zegt Haenen. „Je wordt groter en gaat direct concurreren met fusiebedrijven als AB InBev. Dan moet je ook op dat niveau betalen.” Gevolg: Van Boxmeer zag zijn totale beloning tussen 2005 en 2014 verzesvoudigen.

Heineken is niet de enige Nederlandse multinational die de salarissen moest verhogen om internationaal te concurreren, maar wel zo’n beetje het enige concern dat tot Van Boxmeer nog met zulke ruime vertrekvergoedingen werkte. „Je ziet dit alleen nog bij hoge uitzondering”, zegt Haenen. „En dan gebruiken bedrijven hetzelfde argument als nu: sorry, het stond in het contract.”

Dat hoge vertrekpremies niet veel meer voorkomen, ligt ook aan beleggers. Haenen: „Die zeggen: je mag prima betalen voor prestaties, maar we gaan geen taart serveren als iemand weggaat.”

Van Boxmeers vergoeding is inderdaad een „heel opvallende uitschieter”, zegt directeur Rients Abma van Eumedion, de belangenorganisatie voor institutionele beleggers. „Het overgrote deel van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven houdt zich aan de code.” Dat blijkt ook uit de meest recente jaarrapportage van de commissie die de naleving in de gaten houdt: 92 procent van de bedrijven gaf vertrekkende bestuurders niet meer dan één jaarsalaris mee. Overigens zijn er geen sancties voor bedrijven die de richtlijnen overtreden.

In fiscaal opzicht heeft de vertrekpremie van Van Boxtel overigens ook nog gevolgen voor Heineken. De Belastingdienst vindt 559.000 euro nog een redelijk bedrag voor een vertrekpremie, alles daarboven is „excessief” en valt onder een belastingtarief van 75 procent.

Heineken kan dus een flinke naheffing verwachten, niet alleen over de vertrekpremie maar ook over Van Boxtels langetermijnbonussen. Het concern heeft in totaal 7 miljoen euro apart gelegd. Bij de huidige topman Dolf van den Brink zal de heffing lager uitvallen. Hij krijgt wanneer hij vertrekt maximaal één jaarsalaris mee, blijkt uit het jaarverslag.