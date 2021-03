‘The Crown’ is de grote winnaar bij de Golden Globes

De Golden Globes, de belangrijkste filmprijzen op weg naar de Oscars, worden normaliter uitgereikt in het Beverly Hilton Hotel in Los Angeles in een vrij beschonken ceremonie gemarkeerd door schandaaltjes. In deze 78ste pandemie-editie namen Tina Fey vanuit Los Angeles en Amy Poehler vanuit New York de honneurs waar. De sterren namen hun prijzen thuis in ontvangst, en schandalen waren er al vooraf.

De Golden Globes zijn tegelijk een lachertje én de belangrijkste filmprijzen op weg naar de Oscars. The Hollywood Foreign Press Association (HFPA) stemt erover, met 87 stemgerechtigde leden die soms journalistiek bedrijven, soms gepensioneerd, bodybuilder of portretfotograaf zijn. Opgericht in de jaren veertig om de buitenlandse pers toegang tot Hollywoodsterren te geven, geniet HFPA een corrupte en parasitaire reputatie. Die laat het zich aanleunen: presentator Ricky Gervais mocht liefst vijf keer zijn beroemde gasten én zijn gastheren vanaf het podium fileren. De Golden Globes volgens Gervais: een waardeloos stuk schroot uit handen van een bejaarde journalist die een selfie met je wil.

Maar juist die zelfspot en onbeschaamde keuze voor sterren – ‘saaie’ categorieën als geluid, cinematografie of setdesign ontbreken – maakten de Golden Globes tot het populairste prijzengala na de Oscars en Grammy’s. En dat geeft de 87 HFPA-leden weer macht en privilege. Lidmaatschap van de club betekent toegang tot sterren, betaalde reisjes naar filmsets, exotische oorden en dure hotels en – zeker rond het gala – een lawine aan cadeautjes van de studio’s.

In ruil houdt de HFPA zijn broodheren tevreden met nominaties. Misschien zijn The Globes juist door dat opportunisme vaak een goede graadmeter voor de Oscars, die op 25 april worden uitgereikt. Al zijn er vaak ook ‘dubieuze keuzes’. Zo gunde HFPA dit jaar het waardeloze Music een nominatie, alsmede de middelmatige tv-serie Emily in Paris. Had dat soms te maken met het setbezoek aan Emily in Paris dat studio Paramount voor HFPA-leden organiseerde, met overnachtingen in het 5-sterren Peninsula Hotel (1.300 dollar per nacht)? Je weet het niet.

Lees ook: Terugkeer van de miniserie

Profiteren van uitzendrechten

De LA Times spitte dit jaar in de financiën van HFPA en ontdekte dat de leden via allerlei interne commissies flink profiteren van de 60 miljoen dollar uitzendrechten die NBC elk jaar betaald voor het Golden Globes-gala. Ook daarom blijft de club zo gesloten; zo probeerde de Noorse Kjersti Flaa – wel een serieus filmjournalist – via de rechter een lidmaatschap van ‘het kartel’ HFPA af te dwingen.

Nieuw dit jaar is de focus op het spierwitte karakter van een club die volgens LA Times geen enkel zwart lid telt. HFPA beloofde geschokt beterschap, zoals altijd, maar presentatoren Fey en Poehler kwamen gisteren met striemende kritiek op de ‘Europese weirdo’s’ die zwarte films als Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom en Judah and the Black Messiah niet hadden genomineerd.

Dat zijn niet zulke geweldige films; de echte misser dit jaar was het niet nomineren van de briljante zwarte serie I May Destroy You. Maar HFPA zette zondag wel de snoepdoos wijd open voor ander zwart talent. Zo won de onlangs op 43-jarige leeftijd overleden acteur Chadwick Boseman een Globe voor muziekfilm Ma Rainey’s Black Bottom, won Daniel Kaluuya met Black Panter-drama Judah and the Black Messiah, en John Boyega als agent in Steve McQueens tv-serie Small Axe. Pixars ‘zwarte’ animatiefilm Soul won eveneens een Globe, maar de echte verrassing was de zege van Andra Day in The United States vs. Billie Holiday – daar was Frances McDormand als zwerfpensionado Fern in Nomadland favoriet.

Lees ook: Dramaserie The Crown grote winnaar Golden Globes

Nomadland won naast beste film ook een Globe voor beste regie, waarmee Chloé Zhao de tweede vrouw was die de prijs won. Opvallend genoeg waren drie van de vijf genomineerden in die categorie dit jaar vrouwen.

In een pandemiejaar lag het voor de hand dat Netflix met 42 nominaties spekkoper was. De streamingdienst scoorde vooral met The Crown, die naast beste dramaserie ook drie acteer-prijzen won: voor Emma Corrin als Lady Di, Josh O’Connor als prins Charles en Gillian Anderson als Margaret Thatcher. Ook won Netflix de prijs voor beste miniserie met The Queen’s Gambit.

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven