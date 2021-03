't Internet spreekt ook Duits en Frans

Toen ik afgelopen week een hete ovenschaal uit mijn handen liet vallen zag ik eerst de rozijnen en stukjes appel door de kamer vliegen. Vervolgens viel me op dat niemand gewond was en dat ook de schaal het had overleefd. Pas daarna zag ik dat het glas van m’n iPad was verbrijzeld.

Eigenlijk was het een uitstekend moment voor een breuk. Als correspondent in Duitsland had ik het ding de afgelopen vijf jaar vrijwel iedere dag intensief gebruikt om Duitse kranten en weekbladen te lezen, actief te zijn op sociale media en podcasts te beluisteren tijdens de afwas.

Maar sinds kort ben ik terug in Nederland, en mediaredacteur. Hoog tijd dus om mijn dagelijkse mediamenu aan te passen aan m’n nieuwe baan en bestaan.

Daar had de iPad natuurlijk niet voor hoeven sneuvelen. Wel hielp dat ongelukje om afscheid te nemen van enkele dierbare Duitse media, twitteraars en andere vertrouwde stemmen. Om zo meer plaats (en tijd) te maken voor bronnen van informatie en ideeën uit de rest van de wereld.

Alleen stuitte ik bij het inrichten van m’n nieuwe tablet al snel op een bekend probleem: de dominantie van de Angelsaksische media. Dat het aanbod van Engelstalige kranten, zenders, sites, boeken en blogs indrukwekkend is, zal niemand betwisten. Ze brengen nieuws, achtergrond, vermaak en commentaar dat je niet wil missen.

Maar terwijl ik de ene na de andere Engelstalige app installeerde, en de ene na de andere Amerikaanse en Britse mediagoeroe, mediajournalist en mediawetenschapper aan mijn Twitterlijstjes toevoegde, begon er iets te knagen. Noem het een Europese ongerustheid.

Tot de grote kwesties van deze tijd hoort de vraag hoe we omgaan met techreuzen als Google, Facebook en Amazon. Het zijn stuk voor stuk Amerikaanse bedrijven. Ze hebben prachtige innovatieve diensten en producten ontwikkeld. Maar ze hebben ook steeds meer greep op ons leven gekregen. Hun verdienmodel is een aanslag op onze privacy, ze hebben grote macht over de informatie die we onder ogen krijgen en daarmee invloed op onze politieke keuzes.

Europa kan daar grenzen aan stellen. De Europese Unie liep voorop met nieuwe privacyregels. Duitsland liep voorop met een wet tegen haatzaaierij op sociale media. Of Google & Co meer ruimte krijgen om hun macht uit te breiden, kan de komende jaren ook in Europa worden bepaald.

Maar dan is het wat mager als in het debat daarover de Engelstalige stemmen de toon aangeven. Ook in Nederland, Duitsland, Frankrijk en andere Europese landen wordt hierover nagedacht en gediscussieerd. Door organisaties voor digitale burgerrechten, politici, betrokken burgers en uitgevers.

In Duitsland deed de topman van mediaconcern Axel Springer onlangs een harde aanval op de grote Amerikaanse techbedrijven. In het Duits én het Engels riep hij de EU op die concerns te verbieden onze persoonlijke data voor commercieel gebruik op te slaan. Waarom zou het debat hierover niet in álle Europese talen gevolgd en gevoerd worden?

Juurd Eijsvoogel vervangt deze week Karel Smouter.