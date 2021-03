Paardensport tijdelijk op stop vanwege virus

Vrijwel alle Europese paardensportevenementen zijn tot eind maart opgeschort door paardensportfederatie FEI vanwege een uitbraak van het equine herpesvirus in Valencia. Dat meldt de federatie maandagavond op de eigen website.

Om te voorkomen dat veel paarden tegelijk vervoerd worden, mogen de wedstrijden die momenteel bezig zijn en meerdere weken duren nog wel afgemaakt worden. Daar mogen echter geen nieuwe paarden meer ingevoerd worden. Het opschorten treft evenementen in tien landen, waaronder de Dutch Masters die op 11 maart in Brabant zou beginnen.

Volgens de federatie is de variant van het equine herpesvirus zoals dat werd aangetroffen in Valencia „zeer agressief”. Gevreesd wordt dat paarden die in Valencia waren het virus met zich mee hebben genomen bij terugkeer, waardoor het zich verder verspreidt. In Frankrijk, België en Duitsland zijn al lokale virusuitbraken geconstateerd.

Nederlandse paarden

Bij het Spaanse concours, waarbij ruim tachtig paarden ziek raakten en vier paarden overleden, waren ook 25 Nederlandse paarden aanwezig. Daarvan zijn er momenteel dertien afgezonderd in hun eigen stal, de overige paarden zijn nog in Spanje.

Paarden zijn weliswaar ingeënt tegen het virus, maar dat geeft geen volledige bescherming.

