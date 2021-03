Inzamelingsactie voor juridische bijstand ex-vrouw Dion Graus

Een aantal prominente vrouwen uit de mediawereld heeft een inzamelingsactie opgezet voor de ex-vrouw van PVV-Kamerlid Dion Graus. Met het geld zegt de speciaal opgerichte Rechtshulp Zedenslachtoffers te kunnen bijstaan in mogelijke juridische stappen tegen Graus. De organisatie wil 50.000 euro binnenhalen voor forensisch onderzoek en juridische bijstand. Tot dusver is ruim 5.000 euro gedoneerd, onder anderen door programmamakers Hanneke Groenteman en Floortje Dessing. Ook auteurs als Saskia Noort en Xaviera Hollander steunen de actie.

Eerder deze maand onthulde NRC dat Graus zijn voormalige vrouw jarenlang heeft aangezet tot seks met zijn privébeveiligers, voor 125.000 euro fraudeerde met zijn woonvergoeding en zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude. Het verhaal kwam tot stand nadat NRC beeld- en geluidsopnamen en documenten had ingezien die zijn ingeleverd bij de Rijksrecherche. De Limburger staat op nummer dertien van de kandidatenlijst van de PVV, de kans is groot dat hij na de verkiezingen terugkeert in de Tweede Kamer. De ex van Graus deed in 2019 eerder aangifte tegen hem wegens „psychisch misbruik” en „gedwongen seks met derden”. Die aangifte werd later ingetrokken. De vrouw heeft nu nieuw belastend materiaal overhandigd aan de Rijksrecherche over Graus.

„De aantijgingen zijn nu zo ernstig, dat wij vinden dat Joyce op zijn minst door een topadvocaat en de beste deskundigen bijgestaan zou moeten worden”, schrijft Rechtshulp Zedenslachtoffers in een verklaring. „Omdat wij er zeker van willen zijn dat als Dion Graus zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachtingen en mensenhandel, de rechter hem hier ook voor kan veroordelen.” Ook vanuit de Tweede Kamer klonk, na een periode van stilte, afgelopen weekend kritiek. GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg sprak zich als eerste uit, waarop GroenLinks-leider Jesse Klaver en DENK-voorman Farid Azarkan de PVV en het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer opriepen zich uit te spreken over de beschuldigingen jegens Graus. PVV-leider Geert Wilders zei zaterdag in De Telegraaf dat hij Graus heeft gevraagd „wat er allemaal van waar is. Hij zegt dat hij het niet heeft gedaan. (…) de laatste feiten die bij mij bekend zijn is dat ze hun aangiften hebben ingetrokken.” De ex-vrouw van Graus werkt als fractiemedewerker bij de PVV.

