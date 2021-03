Inval bij FC Barcelona: ‘Oud-voorzitter Bartomeu opgepakt’

De Catalaanse politie heeft maandag een inval gedaan bij voetbalclub FC Barcelona. Daarbij zijn volgens lokale media voormalig voorzitter Josep Bartomeu, jurist Gómez Ponti en algemeen directeur Oscar Grau opgepakt. Bartomeu zou zijn aangehouden omdat hij op kosten van de club een pr-bedrijf zou hebben ingehuurd voor een lastercampagne om zijn tegenstanders zwart te maken. FC Barcelona en de politie hebben het nieuws nog niet bevestigd.

In september kwam naar buiten dat de Catalaanse politie Bartomeu verdenkt van corruptie. Zo zou hij als voorzitter hebben verdiend aan deals die hij namens FC Barcelona sloot. Bovendien betaalde hij voor de pr-campagne bedragen die vele malen hoger lagen dan de marktconforme prijzen. Een intern onderzoek van FC Barcelona leverde geen bewijs op voor die lastercampagne, wel stapte Bartomeu op als voorzitter. Spaanse media melden maandag dat de politie hem ook verdenkt van witwassen.

De inval komt in een belangrijke week voor de club: aankomende zondag zijn de verkiezingen voor het voorzitterschap van FC Barcelona, waar Ronald Koeman hoofdtrainer is en middenvelder Frenkie de Jong onder contract staat. Voormalig directeur Toni Freixa, ondernemer Victor Font en oud-president van Barcelona Joan Laporta hebben zich gekandideerd om Bartomeu op te volgen. De nieuwe voorzitter wacht een grote financiële uitdaging: de club heeft een schuldenlast van 1 miljard euro.

Half miljard

De afgelopen weken rommelde het achter de schermen bij de club, nadat begin deze maand uitlekte onder welke voorwaarden sterspeler Lionel Messi onder contract staat. Volgens El Mundo tekende Messi in 2017 een vierjarige verbintenis, waarmee de Argentijn in totaal een half miljard euro kon opstrijken. FC Barcelona liet weten dat de details zijn gelekt door iemand van buiten de club, terwijl Messi zelf een juridische actie aankondigde tegen de krant. Het contract van de Argentijn loopt dit jaar af.

Ondertussen lijkt FC Barcelona op sportief vlak de weg omhoog te hebben gevonden. Zondag zag Koeman zijn elftal met 0-2 winnen van directe concurrent Sevilla. Door de overwinning in Andalusië steeg FC Barcelona naar de tweede plaats op de ranglijst, met vijf punten minder dan koploper Atlético Madrid, dat ook nog één wedstrijd minder heeft gespeeld. Daarnaast zit FC Barcelona nog in de Champions League, al hebben de Catalanen in dat toernooi de zware taak om een 1-4 thuisnederlaag tegen Paris Saint-Germain goed te maken om door te gaan naar de kwartfinale.