Inval bij FC Barcelona is een pijnlijk einde van het tijdperk-Bartomeu

Een kleine week voordat de leden van FC Barcelona een nieuwe voorzitter kiezen, werd de in oktober vorig jaar opgestapte clubleider Josep María Bartomeu door de Catalaanse politie gearresteerd in het kader van Barça-gate. Bij dit onderzoek naar fraude, waarbij het pr-bureau I3 Ventures een grote rol zou spelen, verrichtte de politie verschillende huiszoekingen en werd een inval gedaan bij de kantoren van Camp Nou. Naast Bartomeu werden verder de bestuurders Òscar Grau en Romàn Gómez Ponti en juridisch adviseur Jaume Masferrer aangehouden, en ondergebracht in het bureau van Les Corts waar ze een verklaring moesten afleggen.

De voetbalclub uit Barcelona bracht zelf een statement uit waarin de politie-inval werd bevestigd. De club geeft aan dat volledige medewerking zal worden verleend aan het onderzoek van de Spaanse fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst dat voortvloeit uit een schandaal dat ruim een jaar geleden door radiozender Cadena Ser naar buiten werd gebracht. Destijds werd het clubbestuur, onder leiding van toenmalige voorzitter Bartomeu, ervan verdacht tegenstanders binnen de club, onder wie spelers als Lionel Messi en Gerard Piqué, via de inzet van I3 Ventures tegen betaling zwart te maken. Het pr-bureau zou daarnaast zijn best hebben gedaan de naam van Bartomeu juist te zuiveren.

Volgens de krant El Mundo zou de Spaanse fiscus zich vooral richten op het wiswassen van geld omdat er zes keer zoveel dan gebruikelijk betaald zou zijn voor de werkzaamheden van I3 Ventures. Het zou gaan om een totaalbedrag van circa een miljoen euro. Er werd eerder al in juli vorig jaar onderzoek gedaan door de regionale politie. Maar destijds zouden de verdachten erin geslaagd zijn informatie achter te houden. De fiscus hoopt nu voldoende bewijs te hebben verzameld tegen de verdachten die in afwachting van een zaak op vrije voeten zullen staan.

Kille relatie met Messi

Zo komt er een pijnlijk einde aan het tijdperk van Bartomeu, die eind oktober zelf al opstapte voordat leden van FC Barcelona een motie van wantrouwen tot stemming konden brengen. De positie van Bartomeu was door deze dreigende fraudezaak en zijn kille relatie met publiekslieveling Messi onhoudbaar geworden. Sindsdien is de club waar Ronald Koeman trainer is, in handen van een interim-bestuur totdat er op zondag 7 maart een nieuwe presidente zal worden gekozen.

Er zijn drie kandidaten om Bartomeu op te volgen: Joan Laporta, Victor Font en Toni Freixa. Voor de nabije toekomst van Koeman zou deze verkiezing van groot belang kunnen zijn. De grote favoriet Laporta, die van 2003 tot 2010 voorzitter van de club was, zou op diens hand zijn.

De toekomst van Koeman is echter vooral afhankelijk van zijn eigen prestaties. De kans dat hij dit seizoen een prijs pakt is klein. Barcelona ging in de finale van de Spaanse Super Cup ten onder tegen Athletic Bilbao, in de halve finale van de beker moet woensdag een 2-0 nederlaag tegen Sevilla goed worden gemaakt en het zicht op de Champions League is na een 4-1 thuisnederlaag tegen PSG zo goed als verkeken. In de competitie staat Barcelona vijf punten achter koploper dat Atlético, dat een wedstrijd minder speelde.