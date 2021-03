‘Ik wil de impact van Jan Karbaat op het leven van zijn tientallen kinderen laten zien’

Karl Guttmann, de grootvader van Miriam Guttmann, werd in 1913 geboren in Bielsko-Biala – toen Oostenrijk, nu Polen – en vluchtte na de Anschluss in 1938 via Rusland en Oezbekistan naar Israël. Daar kwam hij in 1942 aan. „Alles gelopen”, zegt Miriam. „Tussendoor zat hij twee jaar in een werkkamp.”

Hij was acteur, dramaturg en regisseur, richtte in Tel Aviv een theatergezelschap op, en ontmoette zo Miriams grootmoeder, Luisa Treves. Dat was kort na de oorlog. Zij kwam uit Amsterdam en schreef voor Vrij Nederland. Ze schreef ook toneel en hij regisseerde een stuk van haar. Miriam: „Opa moest hard lachen toen hij haar voor het eerst zag. Hij had een oud en cynisch mannetje verwacht, geen mooie jonge vrouw.” Na zes weken besloten ze te trouwen. In 1950 verhuisden ze naar Nederland en Karl Guttmann ging bij de Haagse Comedie werken. In 1956 bracht hij als eerste Het dagboek van Anne Frank op het toneel.

Hoe de lotgevallen van mensen doorwerken in de generaties na hen, dat interesseert Miriam Guttmann (26) mateloos. Zelf was ze nooit van plan om regisseur te worden – op school vond ze dat ze iets als geneeskunde of rechten moest gaan doen – en kijk, nu is ze regisseur. Ze neemt het leven nooit for granted. Ze vindt dat ze van geluk mag spreken dat ze bestaat. Ze voelt zich intens schuldig als ze haar tijd verdoet. Ze is streberig en ondernemend, zegt ze, net als haar ouders en grootouders. Ze denkt dat het te maken heeft met de familieleden die in de oorlog vermoord zijn, met het steeds weer op de proef gestelde doorzettingsvermogen van haar grootvader. Nederlands was de achtste taal die hij moest leren. Maar zoals zij in het leven staat, zegt ze, komt vooral door Luisa Treves, die razzia’s wist te ontlopen, in het verzet zat en „heel vaak bijna dood is geweest”. Miriams tweede naam is Mazal, naar haar oma, die altijd zei dat je ‘een piesie mazzel moet hebben’ in het leven.

Dus nee, Miriam Guttmann was níet in Jan Karbaat en de stiekem met zijn eigen sperma verwekte donorkinderen geïnteresseerd omdat ze zelf een donorkind zou zijn. „Mensen vragen me dat de hele tijd.” Ze was in hem geïnteresseerd omdat ze wilde begrijpen hoe het voelt als je er op volwassen leeftijd achter komt dat de dokter die jouw moeder geïnsemineerd heeft je vader is. En dat je niet drie of vijf halfbroers en halfzusters hebt, maar wel vijftig of honderd, en misschien veel meer.

Helblauwe ogen en ‘boerenhanden’

Die belangstelling voor nature en nurture, en dan vooral voor nature, is goed te zien in de driedelige documentaire die Miriam Guttmann nu voor de VPRO gemaakt heeft, Het zaad van Karbaat, of Seeds of Deceit ¬– de serie is in februari al in première gegaan op het Sundance Film Festival in de VS. De camera zoomt telkens weer in op de helblauwe ogen van de Karbaatkinderen, op hun brede monden met de geprononceerde tanden, op hun korte en krachtige handen. Boerenhanden, volgens Karbaat zelf, op filmbeelden uit de jaren negentig, toen zijn spermakliniek in Barendrecht de grootste en meest vooraanstaande van Nederland was. Hij was dan wel arts, maar hij stamde uit een boerenfamilie en zijn eigen vader molk zijn koeien nog met de hand. (En lengde volgens een nicht in de documentaire de melk met water aan om er meer aan te verdienen.)

Miriam Guttmann laat de Karbaatkinderen ook vertellen over hun neiging tot grenzeloosheid, tot het niet altijd zo nauw nemen met de regels. Ze laat hun uitbundigheid zien, hun humor, hun met veel van hun halfbroers en halfzusters gedeelde liefde voor paarden. Allemaal eigenschappen die ze in elkaar en in hun vader herkennen. En dan de loyaliteit die ze, op een enkeling na, tentoonspreiden. Loyaliteit aan een vader die ze nooit hebben meegemaakt en niet meer leeft. Hij is in april 2017 is gestorven. Miriam zegt het niet, maar toont het wel: zo sterk is de invloed van de genen.

Ze zat nog op de Nederlandse Filmacademie toen ze een artikel in het Algemeen Dagblad las: ‘sjoemelende spermadokter heeft mogelijk negentien donorkinderen’. „Ik dacht: wow, wat ís dit? Ik wilde gelijk met die mensen praten.” Ze belde een oom van haar die uroloog is en hij bleek Karbaat te kennen. Een alleraardigste man, vond hij. Revolutionair ook, met zijn kaartenbakken waarin hij de kenmerken van de (anonieme) donoren bijhield (achteraf bleek het een enorme chaos te zijn) en zijn bereidheid om ook alleenstaande en lesbische vrouwen te helpen. „Ik dacht: alleraardigst? Weet je het wel zeker? En: wat interessant, want in de media wordt Karbaat nu als een crimineel neergezet.” Haar oom zei ook dat in de jaren zeventig en tachtig de ideeën over wat wel en niet kon anders waren. Dat konden we ons nu niet meer zo goed voorstellen.

In juni 2017, een paar maanden na Karbaats dood, oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat drieëntwintig volwassen donorkinderen de eerder in beslag genomen persoonlijke bezittingen van Karbaat mochten gebruiken voor dna-onderzoek, om zo zekerheid te krijgen over hun afkomst. Miriam Guttmann was erbij. Ze had toen al besloten dat de Karbaatkinderen het onderwerp van haar eindexamenfilm zouden zijn. „Die hele zomer”, zegt ze, „ben ik gaan researchen en in de auto van mijn ouders gaan rondrijden om met mensen te praten.” Die film, van twintig minuten, over twee kinderen en hun moeders, was in 2018 af. Ze won er de VPRO-documentaireprijs mee, en meer prijzen, wereldwijd. Maar ze had nog lang niet het hele verhaal verteld. Op advies van haar studiebegeleider ging ze naar Michiel van Erp en Monique Busman van De Familie Film & TV, en die besloten binnen drie kwartier dat ze haar werk zouden helpen realiseren.

Emotionele impact

Een oordeel over Jan Karbaat had ze na die eerste film niet, zegt ze. En ze heeft het nog steeds niet, of ze wil het niet hebben. „Ik heb hem niet gekend en ik vind mijn mening over hem niet interessant. Het is veel interessanter om te laten zien wat zijn gedrag met mensen gedaan heeft, de emotionele impact ervan op de levens van de kinderen en hun moeders. Waarschijnlijk is hij zich daar in de tijd dat hij vrouwen met zijn zaad bevruchtte niet bewust van geweest. Of hij zich in elk geval niet kunnen voorstellen dat het later door dna-onderzoek allemaal uit zou komen. De ene moeder zegt: ‘hij heeft allerlei ethische grenzen overschreden’, de andere zegt: ‘ik kwam voor een kind en nu heb ik een kind’.”

Aan een voice-over die uitlegt en interpreteert doet ze ook niet. „Ik hou er niet van en ik had het ook niet nodig. Mensen kunnen heel goed zelf hun verhaal doen.” Om de kijker dicht bij de geschiedenis te brengen, liet ze de kliniek van Karbaat nabouwen en nam ze de moeders mee naar de behandelkamer. Daar barsten sommigen in tranen uit en vertellen ze – liggend op de behandeltafel, met hun benen in de beugels – over de seksuele avances die Karbaat maakte. Eén vrouw vertelt over de keer dat hij zijn broek naar beneden trok, op haar buik klaarkwam, het zaad met een spuitje opzoog en bij haar inspoot. Miriam Guttmann filmde de moeders met de camera recht op hun gezicht, waardoor je als kijker alle nuances van hun boosheid en walging en schaamte kunt zien. „En hun schuldgevoel”, zegt ze. „Ik denk door de geheimhouding. Zij hebben er op advies van Karbaat nooit over gepraat hoe ze precies zwanger waren geraakt. Ze wisten niet welk zaad Karbaat had gebruikt, of ze dachten dat het van hun eigen man was. Ze voelen zich denk ik achteraf ook schuldig door hun egocentrische kinderwens, die volkomen begrijpelijk is, maar waardoor ze wel te veel geaccepteerd hebben. En nu moeten ze leven met de consequenties.”

Omdat de meeste Karbaatkinderen niet boos zijn op hun vader, en er zelfs trots op zijn dat ze van hem afstammen, heeft Miriam Guttmann voor een serie gekozen, en niet voor één lange film. Zo kon ze van perspectief wisselen, en laten zien dat het verhaal ook mooie kanten heeft. Mensen die hun hele jeugd hebben gedacht dat er iets niet klopte en zich totaal niet in hun vader herkenden, weten nu dat ze gelijk hadden. Ze weten beter wie ze zijn en waarom ze zo zijn.

Volle zaal bij begrafenis

Door het verhaal van de Karbaatkinderen weeft ze het verhaal van de kinderen van Louis – een man met een autistische stoornis (dat zegt hij zelf) – die op een zeker moment in zijn leven bedacht heeft dat anonieme spermadonatie een prima manier was om veel nageslacht te krijgen. Hij leverde al aan twee klinieken toen hij zich bij Karbaat meldde. „En die liet hem”, zegt Miriam Guttmann, „zeventien jaar lang drie keer in de week langskomen. Zeventien jaar!” Het was dus niet waar wat Karbaat tegen de vrouwen die hij behandelde zei: dat iedere donor maximaal zes kinderen zou verwekken. Louis is heel tevreden dat het er veel meer geworden zijn. Hij is blij met alle kinderen die nu ontdekken dat ze van hem zijn.

Over Louis velt Miriam Guttmann ook geen oordeel. Hij had, vindt ze, gewoon nooit de gelegenheid moeten krijgen. „En ergens”, zegt ze, „heb ik wel sympathie voor hem. Hij heeft geen vrouw en geen vrienden, maar hij wil wel een volle zaal bij zijn begrafenis. Hij wil dat zijn leven betekenis heeft gehad en dat hij niet vergeten wordt. Het is grootheidswaan, maar zijn motivatie is ook wel lief en herkenbaar.”

Ze is een paar keer met hem gaan praten in zijn vaste café op Rotterdam Centraal en toen kreeg ze hem zelfs zo ver dat hij voor de camera zijn eigen begrafenis wilde voorspelen: in een kerkzaal, met een kist, zijn foto erop. Hij staat ernaast en gebaart naar de lege stoelen. Die zullen allemaal gevuld zijn als hij doodgaat.

Maandag zond NPO2 de eerste aflevering uit van Het zaad van Karbaat. De overige twee afleveringen zijn op 8 en 15 maart om 20.30 uur. Terugkijken kan via NPO Start