‘Ik kon zorgmedewerkers laten merken dat ik hun onmacht en angst begreep’

Interim-zorgbestuurder Jack Thiadens (61) nam het afgelopen jaar de Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) op de schop. Deze instelling voor thuis- en verpleeghuiszorg – tien huizen, circa tweeduizend medewerkers – stond er financieel „belabberd” voor en drastisch ingrijpen was nodig.

Als zorgbestuurder had Thiadens het hele jaar met de coronapandemie te maken. De afgelopen maanden ervoer hij nog persoonlijker wat dat betekent. In december raakte zijn schoonmoeder in haar verpleeghuis besmet. Drie weken geleden overleed ze.

„Laat ik eerlijk zeggen: als mijn schoonmoeder op sterven ligt en een huis zegt op dat moment ‘u mag niet met zijn drieën komen’, dan vind ik dat eigenlijk onmenselijk.”

Thiadens’ vrouw en dochter raakten ook besmet met Covid-19. Hem bleef het bespaard. Thuis leefden ze een week gescheiden.

Thiadens heeft afgelopen week zijn werk bij HWW zorg afgerond, een jaar nadat hij de weggestuurde raad van bestuur kwam vervangen en corona het land binnenkwam. Bij zijn vertrek telt het hoofdkantoor door zijn toedoen vijftig medewerkers minder, hij heeft één verpleeghuis gesloten. „Maar de financiën zijn weer in balans”, zegt Thiadens.

De druk die de coronapandemie op cliënten en medewerkers legde, maakte het werk er voor hem niet gemakkelijk op. „Als bestuurder heb ik me te houden aan de regels van inspectie, overheid en RIVM. Ik moet kiezen voor de veiligheid van iedereen.”

Dat betekende voor de huizen van HWW zorg dat bezoek tot een minimum werd beperkt. „Je hebt met moeilijk instrueerbare mensen te maken, mensen die dement zijn. Vaak komt het virus een huis binnen via medewerkers of via het bezoek.” Toch bleef de ziekte niet buiten de deur. „We hebben oversterfte gehad. Normaal hebben we in een jaar 270 mensen die overlijden, vorig jaar overleden ongeveer 350 mensen.”

Waren afgesloten huizen voor de bestuurder logisch, vanuit „individueel perspectief” was het moeilijker voor Thiadens. „Ik weet hoe de regels kunnen uitwerken. Ik heb mijn vrouw zien lijden. Die zei: ik kan niet naar mama toe. En ik zei: je hebt gelijk. Als ik eerlijk ben: als persoon botste ik met mijn rol als bestuurder.”

In dezelfde periode bezocht Thiadens zijn besmette tachtigjarige neef, pater jezuïet, op de corona-afdeling van een ziekenhuis. Omdat het niet goed met hem ging, moest hij overgeplaatst worden naar de intensive care. De dokters besloten dat niet meer te doen, vertelt Thiadens, want ze wisten niet in welke conditie hij van de beademing af zou komen. Daarom kreeg hij die middag de laatste sacramenten toegediend.

Rond half zeven ’s avonds liep Thiadens de afdeling op, waar hij zijn neef in een helder moment trof. „Hij was gewoon met zijn telefoon in de weer.” De neef wist niet meer dat hij bediend was. Echt waar? Was het einde zo nabij? Thiadens haalde de dokters erbij, die de neef uitlegden dat alleen het zuurstofslangetje in zijn neus hem in leven hield.

Niet veel later werd de zuurstof losgekoppeld. Dezelfde nacht blies de neef zijn laatste adem uit. „Toen heb ik gezien hoe corona huishoudt. Het is zo verraderlijk. Het ene moment kon ik nog met hem praten, kort erna was hij overleden. Dat raakt mij, ja, ook als bestuurder.”

CV Jack Thiadens Al ruim twintig jaar is Jack Thiadens (61) bestuurder in de zorg. Eerst tien jaar bij het Martini ziekenhuis in Groningen, vervolgens vijf jaar bij het Laurentius ziekenhuis in Roermond en daarna deed hij meerdere klussen als zelfstandige. 4 maart 2020 was Thiadens nog bestuurder bij Amaliazorg in Noord-Brabant, 5 maart begon hij bij HWW zorg. Thiadens is getrouwd en heeft dochter en een zoon.

Uw personeel maakt dit ook mee. Wat bespreekt u met hen?

„Toen ik corona ook privé meemaakte, besefte ik goed dat niet alleen veiligheid, maar ook de menselijke maat belangrijk is. Voor medewerkers, voor bewoners.

„De eerste golf stond in het teken van veiligheid. We begonnen met het sluiten van de huizen. Medewerkers regelden daarna dat families even met mama konden bellen. Dat was nogal een verschil. Vroeger lieten ze bezoek alleen binnen, nu waren ze verbindingsofficier tussen moeder en dochter. De betrokkenheid is daarmee veel intenser geworden. En ik zie het verder opschuiven. We willen eenzaamheid tegengaan, mensen moeten elkaar kunnen zien en aanraken, dat maakt de oude dag veel aangenamer. Vaccineren maakt dat mogelijk.

„Medewerkers zien veel mensen overlijden als corona een huis binnenkomt. Dat valt niet mee. Eén op de vier sterft dan, en dat hebben we bij vier of vijf huizen gehad. Door wat ik privé heb meegemaakt, kon ik in medewerkers laten merken dat ik hun onmacht en hun angst om besmet te raken begreep.”

Toen Thiadens bij HWW zorg begon, was het zaak snel problemen in kaart te brengen en een herstelplan in gang te zetten. Een goede indruk achterlaten bij medewerkers en hun vertrouwen winnen, wist Thiadens, was daarbij essentieel. „De kunst is snel verbinding te maken met de mensen in de organisatie. Als dat niet lukt, lukt de opdracht niet.”

Want de situatie vereiste acuut ingrijpen. HWW zorg had over 2019 een verlies van 5 miljoen euro. Voor 2020 werd nog eens 10 miljoen euro verlies voorzien. „De accountant van KPMG zei tegen mij: ik kan geen negen maanden meer vooruit kijken. Nou, als de accountant dat zegt, moet er wel echt wat gebeuren.”

Een complicatie was dat HWW zorg eerder in soortgelijke problemen had verkeerd. Ooit was het onderdeel van Meavita, een fusie van vier zorgorganisaties, die tien jaar terug onderuitging door wanbestuur. Er werkten toen 20.000 personeelsleden die aan 100.000 cliënten zorg en huishoudelijke hulp boden.

De fusie was onvoldoende doordacht, plannen waren slecht uitgewerkt en de financiën waren niet onder controle, oordeelde de Ondernemingskamer later. De overheid moest met tientallen miljoenen bijspringen om de zorg overeind te houden.

Fors ziekteverzuim

En nu waren de problemen terug. „De bezetting van de huizen was ondermaats”, stelde Thiadens vast. „Die was ongeveer 80 tot 85 procent, terwijl een verpleeghuis normaal gesproken voor bijna 98 procent vol ligt.” De kosten waren mede daardoor veel hoger dan de opbrengsten.

Bovendien was het ziekteverzuim fors: 12 procent, dubbel zo hoog als gemiddeld landelijk – en dat nog voordat in Nederland corona was geconstateerd. Thiadens zag ook dat drie van de HWW-huizen verouderd waren, en niet bepaald aantrekkelijk. „Gemiddeld 37 jaar oud. Dan denk je als bestuurder: kiest een familie daarvoor, als er nog geen wifi is?”

Vernieuwingsplannen waren er wel geweest bij HWW zorg. Daar was 10 miljoen euro aan verloren gegaan. Een plan van het hoofdkantoor om maaltijden anders te serveren, botste op de wensen in de huizen en mislukte. Herinrichting van ondersteunende diensten kwam niet van de grond omdat „bestuur en ondernemingsraad tegenover elkaar kwamen te staan”. Een nieuw ICT-systeem bracht niet het gewenste resultaat omdat „medewerkers niet getraind werden om ermee te werken”.

Alles bij elkaar leidde tot het miljoenenverlies in 2019. Thiadens schreef de medewerkers kort na zijn entree een brief: „Het gaat niet goed met HWW, ik heb geen leuk bericht voor u.” Hij sprak via video met personeel kriskras door de organisatie, over hun beeld van HWW zorg. „Ik moest snel zien te verbinden met de organisatie in een tijd dat alles anders was. Ik kon de huizen niet in, maar wilde wel iedereen horen. Dat was een opgave in een opgave.”

Thiadens legde de medewerkers uiteindelijk drie scenario’s voor: door flink bezuinigen er zelf uitkomen, overgenomen worden of failliet gaan. De medewerkers wilden door. Voor deze „reddingsoperatie”, wist Thiadens, moest hij eerst investeren. De huisbankier wilde nu geen nieuwe lening aangaan, andere banken evenmin.

Thiadens was aangewezen op de vier grote zorgverzekeraars en het zorgkantoor in Den Haag, waarvoor HWW zorg jaarlijks contracten uitvoert ter waarde van zo’n 100 miljoen euro. Hij moest er in ieder geval voor zorgen dat ze voorschotten bleven uitbetalen. Dat gaf HWW zorg tijd om financiën en zorg op orde te krijgen. „Zij kijken hoe je je als bestuurder beweegt en rekenden mijn herstelplan door. Er had er maar eentje hoeven zeggen ‘ik heb er geen vertrouwen meer in’, en we waren failliet gegaan.”

Maar het vertrouwen werd gegund en in juni kwam er ook een landelijke regeling voor het financieren van zorg tijdens de pandemie. Daardoor kon het zorgkantoor voorschotten uitkeren op basis van de verpleeghuisbezetting in februari, wat voor HWW zorg gunstiger was.

Waterhoofd

Thiadens had geld en kon zijn plannen uitvoeren. Ingrijpend was de sluiting van het Dreeshuis, waartoe hij had besloten. „De locatie was niet geschikt voor de intensieve zorg die de bewoners daar nodig hadden.” Ook verdwenen vijftig banen op het hoofdkantoor.

„Uit gesprekken met medewerkers kwam naar voren dat ons hoofdkantoor een slechte naam had bij al onze huizen. Daar ging je alleen naartoe als je ontslagen werd of ziek was, voor de bedrijfsarts. Het hoofdkantoor was een waterhoofd, ver van de praktijk en van de ouderen. Ik zat er op de derde verdieping van een kantoorgebouw, tegenover een cementfabriek. Vreselijk eigenlijk. We hadden er bijvoorbeeld drie facilitaire managers, terwijl je de verantwoordelijkheid voor goede voeding beter bij de locatiemanagers in de huizen kunt leggen. Door de afslanking wilde ik de zorg weer dichter bij de verpleeghuizen krijgen.”

Tegelijk zag Thiadens dat de inzet van personeel beter centraal kon worden geregeld: „Als tien locaties elk eigen roosters voor medewerkers maken en dan een uitzendbureau bellen als ze iemand tekortkomen, wordt het duurder. Het is goedkoper als ze in plaats daarvan personeel lenen bij een andere HWW-locatie.”

Hoe laat u HWW zorg achter?

„Wil je de organisatie echt toekomstbestendig maken, dan moeten we de komende twee, drie jaar nog drie verouderde panden aan de eisen van deze tijd aanpassen. Nu delen soms nog twaalf bewoners drie douches. Ik heb dat in mijn eigen familie gezien, met mijn moeder en schoonmoeder. Als je een ongelukje hebt, moet je gewoon sanitair en een douche op je kamer hebben. Dan moet je eigenlijk niet dertig meter hoeven lopen naar een toilet.” Maar voor die aanpassingen heeft HWW zorg niet genoeg investeringsruimte. De organisatie zal een bank bereid moeten vinden om een lening af te sluiten, of de panden moeten verkopen en vervolgens terug moeten huren. „Na één jaar kun je zeggen: er is weer perspectief. We krijgen een nieuw HKZ-certificaat, wat aangeeft dat de kwaliteit van de zorg op orde is.”

