Iedereen behalve ik

Op de keukentafel lag het AD Magazine, met daarin een gezinsfoto uit 1981. Mijn gezin/ons gezin. Het was niet echt een verrassing, ik had de foto op verzoek zelf opgestuurd naar die redactie. En toen stond hij erin. Mijn vader in pak, mijn moeder met een enorme bril, mijn zus als Catootje uit Jan, Jans en de kinderen en mijn broer nog zonder beperking. Genomen door portretfotogaaf Den Heuvel in Velp. Beetje jammer dat er in koeienletters naast stond dat we geen hecht gezin waren, een feitelijke onjuistheid die ze per ongeluk hadden laten staan.

Ik zag ons allemaal op een rijtje en stelde mezelf de gewetensvraag wie ik als eerste zou vaccineren. Mijn moeder, van wie het niet per se hoefde?

Het bleek een totaal achterhaalde gedachte, want even later kwam het bericht van de zorginstelling waar mijn moeder verblijft. Tussen de vaste herhalingen ‘wakker worden – soep – activiteit – slapen’ was opeens ‘prik’ gezet. Ja, ik las het goed: ‘wakker worden – soep – prik – activiteit – slapen’

Het had de directie behaagd dat ze afgelopen zaterdag, toevallig de geboortedag van mijn vader, haar eerste prik had gekregen. Ik las de feestelijke gecomponeerde zinnen en dacht dat de drumband van Mook misschien ook nog even een riedeltje was komen spelen op de betonstrook voor de hokken. Om te vieren dat ze er binnenkort allemaal immuun zijn. Er waren daar veel slachtoffers gevallen, maar deze geluksvogels waren de dans toch maar mooi ontsprongen. Vraag niet hoe, maar ze leefden nog.

Ik communiceerde erover met mijn familie. Ze vonden het eigenlijk niets bijzonders. Mijn zus had als werker in de zorg beide prikken al achter de rug, mijn broer ontving als risicogroeper vorige week zijn eerste prik. Nog even en we konden gewoon weer bij elkaar komen, als de rest dan nog een mondkapje om had was dat om mij te beschermen.

De overheid ging over de volgorde – zwak, ziek en misselijk en zorg eerst en daarna een hele tijd niets – en had voor ons bepaald dat ik als allerlaatste kwam, terwijl ik mezelf in volgorde van belangrijkheid een andere plek had toebedeeld. Iedereen was al gevaccineerd, behalve ik!

Het was niet het juiste moment om me daarover te beklagen, ze stonden niet voor hun lol met een foto van hun niet hechte gezin in alle regionale kranten.

Misschien moest ik maar nooit een vaccin krijgen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 maart 2021