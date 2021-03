Het RTL-debat zal hoogstens herinnerd worden om het ‘ik stop u even’ van Kristie Rongen

Als een verkiezingsdebat, zoals de kenners zeggen, in de analyse wordt gewonnen, was het rechtsleunende gezelschap waarmee Eva Jinek het RTL-debat nabeschouwde misschien een stemadvies. Er zaten een journalist van De Telegraaf, een goede vriend van de lijsttrekker van de VVD, een van de organisatoren van het debat en na een tijdje kwam de lijsttrekker van het CDA binnen.

Jort Kelder – het wordt eentonig dat programma’s altijd bij hem uitkomen als ze een vriend van Mark Rutte aan tafel willen – zei vooraf dat Rutte „kwetsbaar” was en „alleen maar kon verliezen”. Na afloop concludeerde hij dat Rutte „overeind was gebleven” en ook Wouter de Winther had gezien dat Rutte „alle ballen uit het doel” had gehouden.

Ik weet niet of Kristie Rongen dat ook zo zag. Zij was een van de zes ‘gewone burgers’ die door RTL waren uitgenodigd om de lijsttrekkers een vraag te stellen. Rongen, slachtoffer van de Toeslagenaffaire, vroeg de premier waarom hij – in tegenstelling tot Menno Snel, Lodewijk Asscher en Eric Wiebes – niet van het toneel was gestapt. Rutte probeerde een politiek antwoord, maar werd door Rongen („Ik stop u even”) onderbroken zodat ze hem nogmaals kon vragen waarom hij zijn verantwoordelijkheid niet nam.

Spannendste moment

Het was het spannendste moment van de avond. Ook het gesprek van Hoekstra met twee restauranthouders en dat van Sigrid Kaag met een boer leverden sterke momenten op, mede doordat de politici vooraf niet wisten wie ze voor zich zouden krijgen. Jesse Klaver bleek daar het best mee om te kunnen gaan: hij stelde een studente die met een studieschuld kampte meer belangstellende vragen dan ze kon beantwoorden.

Intussen schemerden de repetities door de uitvoering heen, met als meest kolderieke element de ijzeren consequentie waarmee Wopke Hoekstra zijn teksten recht in de camera uitsprak, alsof hij meedeed aan een Wiegel-imitatiewedstrijd in het dorpshuis van Diever. Jesse Klaver – niet zonder reden na afloop bekritiseerd als de koning van de ingestudeerde antwoorden – leek bij elke vraag een apart familielid paraat te hebben. Geert Wilders zei toen het over diversiteit ging dat hij Zwarte Piet als minister van cultuur in een nieuw kabinet wilde, waar Sigrid Kaag hem stevig op aansprak. Zij werd door Kelder in de nabeschouwing een ‘grande dame’ genoemd.

Logistiek kraakte er het een en ander bij RTL. Zo legde de belichting wel erg veel nadruk op de witheid van de lijsttrekkers. Ook hoorde ik iemand buiten beeld verstaanbaar ‘filmpje’ zeggen toen Jesse Klaver wat langer aan het woord was.

Ruime boog om de vraag

Debatleider Frits Wester leek onwenniger dan zijn kolossale ervaring zou doen vermoeden. Dat wreekte zich toen Jesse Klaver in een debatje over belastingverhoging voor de rijkste Nederlanders stelde dat Rutte een antwoord gaf dat tegengesteld was aan het VVD-standpunt in de Kieswijzer. Hoe zat dat? De premier begon een ruime boog om de vraag heen te beschrijven. Wester spoorde Rutte niet aan om de feitelijke kwestie op te helderen, maar gaf het woord aan Wopke Hoekstra, die zo verbouwereerd was dat hij vergat in de camera te kijken toen hij Wester erop attendeerde dat hém niets was gevraagd.

Na afloop werd geconcludeerd dat dit debat geen gamechanger bevatte; het understatement van de maand. Waarschijnlijk wordt het slechts om Kristie Rongen herinnerd. Mijn gedachten dwaalden af naar de mogelijkheid om steeds meer burgers uit de nodigen en de politici geleidelijk uit te faseren – maar dan schiet zo’n verkiezingsdebat zijn doel uiteindelijk toch een beetje voorbij. Of, preciezer, schiet het zijn doel op een ándere manier voorbij.