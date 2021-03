Gezellig met zijn allen naar de wapenbeurs van Abu Dhabi

Niet alleen in mijn eigen winkelstraat zie ik dat het postcoronatijdperk aanbreekt, de wapenbeurs in de Emiraatse hoofdstad Abu Dhabi was daarvoor vorige week ook een niet mis te verstane aanwijzing. IDEX 2021 (International Defense Exhibition) trok 62.000 bezoekers, die negenhonderd exposanten uit 59 landen langs gingen en voor zo’n vijf miljard dollar aankopen deden. Lijfelijk, niet achter het Zoomglas dat haast alles kan vervangen. Je kunt natuurlijk betogen dat zo’n wapenbeurs een essentiële voorziening vormt; dus net zoals een supermarkt hoe dan ook open mag – je moet je toch kunnen verdedigen en aanval is de beste verdediging. Maar ik denk eerder aan de enorme financiële belangen. Foto’s showen een gezellige drukte tussen de nieuwste modellen pantservoertuigen en drones.

Wat me zoal opviel uit de verslagen: tientallen Israëlische wapenproducenten waren dolgraag aanwezig geweest, voor het eerst ooit, nu de onderlinge betrekkingen vorig jaar zijn genormaliseerd. Maar die mochten niet van hun regering wegens haar coronaverbod op internationale vliegreizen. Ze hadden waarschijnlijk drones in de aanbieding, die in toenemende mate in allerlei strijdperken worden ingezet en waarvan Israël een grote exporteur is. Zelfmoorddrones zijn populair, een kruising tussen een drone en een geleide raket, die in de lucht op zijn doel wacht en dan BAM.

Ook interessant: Amerikaanse bedrijven waren er wél, maar hielden zich nogal rustig, nu de regering-Biden Trumps verkoop van F-35 gevechtsvliegtuigen en gewapende drones, voor samen 23 miljard dollar, aan de Emiraten heeft bevroren. Gaan die nou geleverd worden of niet? De sfeer is veranderd in Washington, van alle remmen los onder Trump naar een kritischer blik, zéker als het gaat om klanten die zijn betrokken bij de oorlog in Jemen. Maar die vijftig F-35’s zijn wel de tegenprestatie voor de Emiraatse normalisering met Israël, en Biden breekt niet alles af wat Trump heeft gebouwd. Intussen zei de stafchef van de Amerikaanse luchtmacht, generaal Charles Brown, een week geleden dat de F-35 heel erg duur is in aanschaf (honderd miljoen dollar per stuk) én gebruik (44.000 dollar per uur) en dat de Amerikaanse luchtmacht daarom aan een nieuw, goedkoper toestel denkt. Een Ferrari is ook niet geschikt voor dagelijks gebruik, zei generaal Brown. Dus willen de Emiraten die Ferrari-35 nog wel? Nederland heeft er ook 46 gekocht.

China en Rusland waren erg aanwezig op de beurs in Abu Dhabi, want die duiken graag in gaten die Amerika laat vallen. Saoedi-Arabië was er ook, en zeer prominent, want het is van plan naast de grootste wapenconsument ter wereld ook een grote producent te worden. De Amerikaanse producent Lockheed Martin sloot op de wapenbeurs een joint venture met de Saoedische Militaire Industrie waarbij het mes aan beide kanten snijdt. De Saoediërs krijgen hulp om des te sneller wapens te produceren, terwijl de Amerikaanse zijde toch aan wapens kan blijven verdienen als het Biden menens zou zijn om minder wapens aan Saoedi-Arabië te leveren.

Janes defensienieuws voorspelt dat dit jaar de wapenaankopen van de Arabische Golfstaten met 10 procent afnemen wegens corona en lage olieprijzen, tot zo’n negentig miljard dollar. Maar zodra de economieën weer op orde zijn, keren de defensieuitgaven terug naar het oude peil, denkt Janes. Ja, stel je voor dat er geen wapens meer zouden worden verkocht.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.