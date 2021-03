VS en EU dringen aan op ingrijpen in Tigray

Ondanks toenemende westerse druk blijft Ethiopië elke bemoeienis met het conflict in de opstandige regio Tigray afwijzen. Eritrese troepen moeten de Ethiopische deelstaat Tigray verlaten, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zaterdag in een reactie op een rapport van Amnesty International over de massamoord die eind november plaatsvond in de historische stad Axum. Omdat telecommunicatie en internet in Tigray al maanden grotendeels zijn afgesloten, werd de omvang van het bloedbad pas onlangs echt duidelijk.

Axum viel op 19 november in handen van Ethiopische en Eritrese troepen. Vanaf 28 november zouden vooral Eritrese soldaten van deur tot deur zijn gegaan om mannen en jongens standrechtelijk te executeren. Wie probeerde de lichamen te verplaatsen, werd zelf doodgeschoten. „Veel mensen lagen dood op straat. Zoals de familie van mijn oom. Zes van zijn gezinsleden werden vermoord. Zoveel mensen zijn gedood”, vertelde een 21-jarige inwoner aan Amnesty.

Op basis van interviews met ruim veertig getuigen concludeert de mensenrechtenorganisatie dat de Eritreeërs zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Op satellietbeelden zijn twee verse massagraven te zien in de buurt van kerken.

Oproepen van VS en EU

De Verenigde Staten willen een internationaal onderzoek en vragen de Afrikaanse Unie om de crisis in Tigray samen aan te pakken, onder meer via de VN en andere relevante instanties, aldus Blinken. Ethiopië heeft eerdere pogingen tot bemiddeling door Afrikaanse landen afgewezen.

Ook de EU liet vrijdag van zich horen. „De vijandigheden moeten onmiddellijk stoppen”, zei buitenlandchef Josep Borrell in een verklaring, „toegang tot heel Tigray voor alle humanitaire partijen en media moet worden toegestaan”.

Eritrea wijst de conclusies van het rapport van de hand. Yemane Gebremeskel, de Eritrese minister van Informatie, zei in een twitterbericht dat „Eritrea (...) categorisch de belachelijke beschuldigingen afwijst die Amnesty International in een misleidend rapport vandaag heeft uitgebracht”. Volgens de Ethiopische regering is het rapport gebaseerd op „schaarse informatie”. Amnesty had Tigray willen bezoeken, maar een verzoek hiertoe zou niet zijn beantwoord.

Het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken liet zondag op Facebook weten als soevereine natie zelf verantwoordelijk te zijn voor het waarborgen van de rechtsstaat. Terwijl de frustratie in de internationale gemeenschap toeneemt, blijft de regering van Ethiopië elke bemoeienis afwijzen. Onduidelijk is of Ethiopië Eritrea om hulp gevraagd heeft bij de strijd in Tigray. Doen Eritrese troepen wat de Ethiopische regering wil, of gaan zij inmiddels hun eigen gang in het buurland?

Vier maanden nadat het begon, duurt het conflict zo onverminderd voort. Nadat milities in Tigray de federale Ethiopische legerbasis hadden aangevallen, kondigde premier Abiy Ahmed begin november een offensief aan in Tigray – hij wilde de opstandige regionale autoriteiten afzetten. Na een paar weken riep Abiy de overwinning uit, maar de gevechten duren voort.

Tienduizenden Tigreeërs zijn de grens overgestoken naar Soedan en zitten daar in vluchtelingenkampen. Niemand weet hoeveel duizenden burgers er de afgelopen maanden zijn omgekomen. De enkele hulpverleners die in Tigray zijn geweest waarschuwen voor voedseltekorten. Vrijdag liet het Voedselprogramma van de VN weten meer dan 80 miljoen euro nodig te hebben om de hongersnood die voor drie miljoen Tigreeërs dreigt te voorkomen.

„Inwoners en hulpverleners ter plaatse blijven melding maken van huiszoekingen en willekeurige plunderingen”, meldde het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken zondag.

