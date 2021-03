Toevallige ontdekking van corruptie leidt tot veroordeling Franse oud-president Sarkozy

De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy is maandag in Parijs veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens corruptie, waarvan één jaar onvoorwaardelijk. Maar Sarkozy gaat nog niet meteen de cel in: hij mag dat jaar thuis uitzitten met een elektronische enkelband. Sarkozy, president van 2007 tot 2012, gaat in beroep tegen de uitspraak.

Het is de eerste keer sinds het begin de Vijfde Republiek in 1958 dat een Franse oud-president tot een onvoorwaardelijke celstraf wordt veroordeeld, en voor feiten die als president zijn gepleegd. Sarkozy’s voorganger en mentor Jacques Chirac werd in 2011 al eens veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk, maar dat ging over feiten die Chirac had gepleegd als burgemeester van Parijs: het creëren van fictieve banen bij het stadsbestuur.

Sarkozy is veroordeeld in de zogeheten afluisterzaak, zo genoemd omdat de feiten aan het licht kwamen door het aftappen van telefoongesprekken tussen Sarkozy en zijn advocaat Thierry Herzog. Die laatste had voor de president een telefoon gekocht onder de valse naam Paul Bismuth, juist om de politie te omzeilen.

Het aftappen gebeurde in het kader van een andere zaak: die van de vermeende illegale financiering van Sarkozy’s verkiezingscampagne door de Libische oud-dictator Moammar Gaddafi. De speurders kwamen er toevallig op uit dat Sarkozy en Herzog een hoge magistraat, Gilbert Azibert, een prestigieuze aanstelling in Monaco hadden beloofd in ruil voor het delen van vertrouwelijke informatie in weer een andere zaak: de zaak Woerth-Bettencourt, over belangenverstrengeling tussen minister Eric Woerth en zakenvrouw Liliane Bettencourt.

Elektronisch toezicht

De rechtbank in Parijs achtte de beschuldigingen van corruptie en omkoping maandag bewezen, en veroordeelde Sarkozy, advocaat Herzog en magistraat Azibert tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Het openbaar ministerie had vier jaar geëist, waarvan twee voorwaardelijk.

Voorlopig gaat niemand naar de gevangenis: de straf is in zijn geheel aménageable (omzetbaar), wat betekent dat Sarkozy hem thuis mag uitzitten onder elektronisch toezicht. Het is niet duidelijk of dat het appartement is in het chique zestiende arrondissement van Parijs, waar Sarkozy met zijn echtgenote Carla Bruni woont, of de villa in Cap Nègre aan de Cote d’Azur waar het koppel de eerste lockdown heeft doorgebracht. Verwacht wordt ook dat Sarkozy en de anderen in beroep zullen gaan.

Voor Sarkozy is het vonnis van maandag slechts één aspect van de juridische marathon waarin de oud-president is beland.

Op 17 maart verschijnt Sarkozy opnieuw voor de rechter, ditmaal in de zaak-Bygmalion. Daarin gaat het over valse facturen die door de communicatiefirma Bygmalion zijn opgesteld voor nooit verrichte prestaties in het kader van Sarkozy’s verkiezingscampagne van 2012, die hij verloor. Sarkozy wordt in deze zaak niet beticht van corruptie, wel van illegale partijfinanciering en het overschrijden van het wettelijk plafond voor verkiezingsuitgaven.

Ook het Libische onderzoek loopt nog steeds; een datum voor een proces daarover is nog niet vastgelegd. Sarkozy heeft altijd volgehouden dat er „nooit een Libische centiem naar het financieren van mijn campagne is gegaan”. Tenslotte is er ook een onderzoek geopend naar Sarkozy’s activiteiten sinds zijn presidentschap, met name zijn werk voor de Russische verzekeringsmaatschappij Reso-Garantia. Het nationale financiële parket heeft een onderzoek naar omkoping geopend na onthullingen door de Franse website Mediapart.

Ondanks al zijn juridische problemen blijft 'Sarko' een populair figuur aan de rechterzijde, en het is niet uitgesloten dat hij zich alsnog kandidaat zal stellen voor de presidentsverkiezingen van 2022. Als zijn vonnis straks in beroep wordt bevestigd, wordt dat laatste wel heel moeilijk.

