Europese waakhond wil groene equivalent van kapitaalratio

Europese banken moeten waarschijnlijk vanaf 2022 openlijk verslag gaan doen van het duurzame gehalte van hun leningen en beleggingen. Met het publiceren van een green asset ratio (GAR) moet het voor investeerders en andere stakeholders duidelijker worden hoeveel duurzame investeringen de instelling doet.

De ratio moet het ook inzichtelijk maken in welke mate banken en andere investeerders bijdragen aan het behalen van het Klimaatakkoord van Parijs. De GAR is maandag, naast een aantal andere duurzaamheidsindicatoren, voorgesteld door de European Banking Authority (EBA) aan de Europese Commissie. De commissie had dit najaar Europese financiële toezichthouders om voorstellen gevraagd voor dergelijke duurzaamheidsindicatoren.

Het invoeren van een GAR moet er volgens de EBA voor zorgen dat de duurzame prestaties van de financiële instellingen met elkaar te vergelijken zijn, zoals dat nu bijvoorbeeld ook het geval is bij de kapitaalratio’s van banken. Om de GAR’s vergelijkbaar te maken, moeten deze volgens de waakhond gebaseerd zijn op de Europese taxonomie voor groene beleggingen, waar recent toe is besloten in de Europese Unie.

Vergroenen

In dat classificatiestelsel wordt vastgelegd wanneer een belegging donkergroen is (volledig CO 2 -vrij) of een beetje groen (helpend bij de transitie naar emissieloos). De taxonomie moet een einde maken aan greenwashing, waarbij beleggingen die niet groen zijn wel als zodanig aan de man worden gebracht bij beleggers.

De Nederlandse bankensector laat via de Nederlandse Vereniging van Banken weten positief te staan tegenover de aanbevelingen van de EBA. „We willen als sector zo snel mogelijk de economie vergroenen en daar transparant over zijn”, aldus een woordvoerder. „We zijn wel benieuwd naar de uitvoering. Het aanleveren van de gegevens moet wel echt simpel zijn en geen extra administratieve lasten opleveren voor de klanten van banken.” De bankenkoepel pleit verder voor uitbreiding van de GAR. „Die ratio zegt vooral iets over de stand van zaken op dat moment. Volgens ons zou ook zichtbaar moeten zijn welke stappen een instelling zet naar meer vergroening in de toekomst.”

De Eerlijke Bankwijzer laat in een reactie weten ontzettend blij te zijn met de komst van de gestandariseerde duurzaamheidsindicatoren zoals een GAR, naast de Europese taxonomie. „Dit zijn belangrijke stappen”, aldus projectleider van de bankwijzer Peter Ras. „Er is één maar: er zouden niet alleen zulke indicatoren moeten komen voor vergroening en verduurzaming, maar ook voor het tegendeel. Als banken naast hun groene investeringen ook nog schade doen aan de wereld, moet dat ook uit te drukken zijn in een ratio. Je kan wel allemaal nieuwe groene projecten financieren, maar als je ondertussen niks doet aan je grijze investeringen helpt dat nog te weinig.”

Na het advies van EBA en andere financiële toezichthouders, is het nu aan de Europese Commissie om te kijken of een GAR ook echt ingevoerd wordt. Financiële instellingen moeten overigens vanaf deze maand al wel openbaar verslag doen van hun duurzame investeringen, zonder dat de precieze regels hiervoor al vastgesteld zijn. AFM-voorzitter Laura van Geest noemde dat vorige week in NRC niet optimaal „maar dit is zoals het soms in Europa gaat”. De Nederlandse waakhond gaat vanwege de onduidelijkheid over de precieze regels nog niet streng handhaven. „We zeggen: je hoeft niet direct een tien te halen. We verwachten wel dat je in beweging komt.”

