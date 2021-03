Dramaserie The Crown grote winnaar Golden Globes

De Netflixserie The Crown was zondag de grote winnaar bij de 78e editie van de Golden Globes. De dramaserie over het Britse Koninklijk Huis kreeg vier onderscheidingen, waaronder voor beste dramaserie. Andere prijzen gingen naar The Queen’s Gambit, Schitt’s Creek, Nomadland en Borat Subsequent Moviefilm, melden Amerikaanse media.

Nadat de eerste seizoenen van The Crown met name waren gericht op koningin Elizabeth, lag de nadruk in het vierde seizoen meer op het prinselijke koppel Charles en Diana. Voor die vertolking werden Emma Corrin (Diana) en Josh O’Connor (Charles) zondag onderscheiden met Golden Globes voor respectievelijk beste actrice en beste acteur in een dramaserie. Ook de Amerikaanse actrice Gillian Anderson (Margaret Thatcher) werd geroemd voor haar acteerprestaties en werd uitgeroepen tot beste actrice in een bijrol. Het nieuwe vierde seizoen van The Crown leidde tot controverse in het Verenigd Koninkrijk omdat de verhaallijn in delen niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Ook Netflixserie The Queen’s Gambit viel in de prijzen. De serie over een vrouwelijk schaaktalent won Golden Globes voor Best Limited TV series (miniserie), terwijl actrice Anya Taylor-Joy werd uitgeroepen tot beste actrice voor haar vertolking van hoofdpersonage Beth Harmon. Andere onderscheidingen werden uitgereikt aan de Canadese comedyserie Schitt’s Creek (beste tv-serie en beste actrice voor Catherine O’Hara), het filmdrama Nomadland (beste dramafilm, beste regisseur) en de Amerikaanse film Borat Subsequent Moviefilm (beste comedy, beste comedy-acteur; Sacha Baron Cohen).

Meer dan voorgaande jaren ontvingen zwarte acteurs Golden Globes, onder wie wijlen Chadwick Boseman voor de dramafilm Ma Rainey’s Black Bottom, zijn laatste acteerklus voordat hij afgelopen zomer aan kanker overleed. De organisatie van de Golden Globes lag deze week onder vuur vanwege het gebrek aan zwarte juryleden. De top beloofde te diversifiëren, maar gaf daarover verder geen details. De Golden Globes zijn prestigieuze Amerikaanse film- en tv-prijzen die sinds 1944 jaarlijks worden uitgereikt. Het is samen met de Oscars en Grammy Awards de best bekeken prijsuitreiking in de Verenigde Staten. Vanwege de coronapandemie vond het evenement dit jaar volledig virtueel plaats.