De (on)trouwe mammeluk

Het leven van Roustam Raza kende een stroeve start. Hij werd in 1783 geboren in Tiblisi (Georgië). Zijn vader verliet het gezin om elders zijn fortuin te maken. Een bende nam Roustam gevangen toen hij dertien was en verkocht hem als slaaf. Uiteindelijk belandde hij in Caïro bij de mammelukken, een ruiterformatie bestaande uit slaven die lang aan de macht was geweest in Egypte. Die tijd was voorbij, maar de mammelukken vormden nog steeds de militaire elite in dit deel van het Ottomaanse rijk.

In 1798 ging Napoleon er aan land. Via een invasie in Egypte wilde hij de positie van het Verenigd-Koninkrijk in het Midden-Oosten verzwakken. Aanvankelijk lukte dat, maar nadat de Britse admiraal Nelson zijn vloot verslagen had, besloot Napoleon terug te keren naar Frankrijk. Hij vroeg een plaatselijke sjeik om een mammeluk als afscheidscadeau. Dat werd Roustam.

In zijn memoires vertelt Roustam over zijn ontmoeting met Napoleon. „Het eerste wat hij doet, is me aan mijn oren trekken.” Hierna liet de mammeluk de littekens zien die hij had opgelopen in gevechten. Napoleon was onder de indruk. Hij vroeg Roustam zijn naam. Die antwoordde ‘Ijahia’. Dat was de naam die de Turken hem gegeven hadden, maar Napoleon moest er niks van hebben. De oorspronkelijke Georgische naam charmeerde hem meer.

Vanaf dit moment waren Napoleon Bonaparte en Roustam Raza onafscheidelijk. Als enige persoon uit Napoleons entourage was Roustam vijftien jaar lang bij álle belangrijke momenten in diens leven: van de keizerskroning (1804) tot de noodlottige Russische veldtocht (1812) en de Volkerenslag bij Leipzig (1813), die het lot van het Franse keizerrijk bezegelde.

Roustam diende Napoleon al die tijd als lijfwacht en een soort personal assistant. Hij sliep vaak aan het voeteneind van zijn meester, of in ieder geval in een vertrek zeer nabij. Ook op het slagveld vergezelde hij de keizer – en dat was niet altijd zonder gevaar. Napoleon verkende bijvoorbeeld tijdens de slag bij Aspern-Eßling (1809) de Oostenrijkse linies toen er op het duo geschoten werd, schrijft Roustam. De keizer reageerde: „Allemachtig, het is jouw witte tulband die ons verraadt. Hij moet een andere kleur krijgen! Zo is het genoeg, kameraad. Het wordt te heet hier, laten we gaan!”

Toen Napoleon in 1814 naar Elba werd verbannen, koos Roustam ervoor zijn heer niet te vergezellen. Naar eigen zeggen omdat hij bang was dat Napoleon vergiftigd zou worden en hij daarvan dan de schuld zou krijgen. De keizer was door deze ontrouw diep gekwetst. Toen hij in 1815 (voor even) terugkeerde op de troon, sloot hij Roustam enige tijd op en verving hem door een andere mammeluk, Ali.

Achteraf was dat een gelukje, want na de slag bij Waterloo (1815) moest Napoleon in ballingschap op Sint-Helena. Roustam sleet zijn dagen tevreden in Frankrijk met vrouw en kinderen en overleed in 1845, 24 jaar na de man met wie hij zoveel samen had beleefd.