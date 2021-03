De koerier komt straks uw pinpas ophalen...

Morris en Owain waren vast en zeker betrokken bij de aanvallen vorig voorjaar op ING-rekeninghouders, met babbeltrucs, nepbanksites en phishing-emails. Het waren steeds hun laptops en telefoons vanwaar de digitale diefstallen zijn gepleegd.

Maar kón dit duo wel de algemeen beschaafd Nederlands (ABN) sprekende ‘Henk van der Horst’ zijn geweest, die tientallen bankklanten soms wel een half uur telefonisch toesprak over ‘bankieren in coronatijd’? Dat ze echt bepaalde handelingen moesten verrichten met hun bank-app. Waarna de ‘DHL-koerier’ zou langskomen om hun pasje op te halen?

Owain (37) heeft een Surinaams accent – en Morris (24) gebruikt straattaal met Arabische invloeden. Hun advocaten noemen hen „kleine vissen”, die hooguit „minimale rollen” speelden. Bij z’n arrestatie bleek de zwaar verslaafde Owain bovendien psychotisch. In de kliniek van de gevangenis kreeg hij „een spuit in m’n kont”.

„Nu voel ik me beter”, zegt hij. Drie maanden dwangmedicatie waren daarvoor nodig. Nu praat hij normaal, zij het eentonig en somber. Op alle waarom-vragen zegt hij: „Omdat ik daar bolletjes voor kreeg.” Hij was eerder vervolgd voor het afhalen van nieuwe, gestolen telefoons bij bezorgpunten. Nu claimt hij weer handlanger te zijn geweest – van iemand met alleen een voornaam. In ruil voor ‘bolletjes’ moest hij een iPhone bewaren en op afroep, via Snapchat, weer afgeven. Ook het DHL-uniform dat in zijn kamer hing, was voor ‘de bolletjesman’. Die zou de iPhone steeds aan de ING-apps van de slachtoffers hebben gelinkt. En er daarna grote bedragen mee overschrijven naar katvangers of er aankopen mee doen. Owain zegt pas in het dossier te hebben gelezen wat er met die telefoon allemaal is aangericht. „Dat vind ik erg”, zegt hij.

Morris vindt de tenlastelegging „allemaal onzin”. Van hem is vastgesteld dat hij één keer een groot gestolen bedrag pinde. In de hotelkamer waar beiden werden gearresteerd, was hij alleen om te chillen met vrienden, te eten en drugs te gebruiken. Er werd inderdaad xtc gevonden, en meerdere tanks lachgas. Maar ook een laptop waarop phishingsoftware draaide. Dat die laptop op een Duitstalige gebruiker was ingesteld, wijst op Morris – die heeft een Duits paspoort. Maar hij ontkent die taal te spreken.

Lees ook: Bonken en swipen, de bankapp is allang niet meer veilig

Owain is arbeidsongeschikt – hij verloor een onderbeen door kanker en woont thuis. Hij rookt drie tot zes bolletjes per dag, zegt hij. Beiden hebben schulden – Owain staat onder bewind. Morris was tot z’n arrestatie elektricien-in-opleiding en liep vier dagen per week storingsdienst. In zijn telefoon werden foto’s van bankpasjes van katvangers gevonden – naar wie gestolen geld overgemaakt werd.

Beiden waren ook lid van een Snapchat-groep die ScamScam heette. In een WhatsApp-conversatie blijkt Morris te zijn gevraagd naar „het regelen van pinpassen”. Dat kon, appte hij terug, mits die passen „wel naar mij worden gebracht”. Owains iPhone is ongeveer een week afgetapt. Er werden in die week 117 pogingen tot oplichting gedaan. Maar van digitale ‘stemherkenning’ met de verdachten is het niet gekomen. Zag de recherche ervan af, omdat dat ontlastend zou zijn?

Drijvende kracht achter de zaak is ING, die een dossier indiende met 53 slachtoffers. De bank verhoogde de schadeclaim anderhalve dag voor de zitting gauw van 17.000 naar 31.000 euro. Maar de officier is niet helemaal overtuigd. Voor een viertal zaken is te weinig bewijs, vrijspraak dus. De officier vraagt de rechtbank in plaats van aan ‘53 zaken’ liever te denken aan ‘grote groepen’ slachtoffers. Het bewijs van ING is vaak te weinig specifiek. De officier eist forsere straffen dan gebruikelijk, omdat ze misbruik maakten van coronavrees. Morris moet 21 maanden en Owain 24 maanden cel krijgen. De rechtbank veroordeelt beide verdachten, maar voor minder zaken dan ten laste gelegd. Morris krijgt 15 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk en moet de bank 6.726,90 euro terugbetalen. Owain krijgt 20 maanden en moet 19.587,04 euro betalen.

Procesdeelnemers Rechters: mr. K.I. de Jong, mr. M. Visser, mr. S. Sicking Officier van justitie: mr. T.M. Fikkers Advocaten: mr. R. Titahena (Owain) mr. S. van Galen (Morris)

Nieuwsbrief NRC Recht & Onrecht Een gids door de rechtsstaat – de beste stukken over veiligheid, misdaad en mensenrechten Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 maart 2021