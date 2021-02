Jacht op extra stemmen

2021-01-13 16:57:43 DEN HAAG - Premier Mark Rutte tijdens het plenair debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. ANP BART MAAT

Waar andere partijen zich nauwelijks op straat wagen toert Forum voor Democratie stad en land af. Die optredens trekken niet alleen de aandacht van kiezers: het Openbaar Ministerie kijkt inmiddels of Baudets campagneteam niet op grote schaal de coronaregels geschonden heeft. Zo werden bij een bezoek aan Urk volgens getuigen „honderden handen geschud’’.

En dan was er nog de volmacht-rel. In een live-uitzending riep Baudet donderdag zijn kijkers op zoveel mogelijk stemmen per volmacht „te regelen”. Om de besmettingskansen te verkleinen mogen kiezers dit jaar niet twee maar drie volmachtsstemmen uitbrengen. „Een persoon kan vier keer stemmen eigenlijk, als je maar die volmachten kunt regelen”, aldus Baudet, en dat was „een enorme kans”.

Ho, zei het ministerie van Binnenlandse Zaken: dat is niet de bedoeling en mag helemaal niet. Daar leek het campagneteam van Forum toen al achter gekomen: de suggestie om stemmen te regelen was door de partij schielijk uit het filmpje van Baudet geknipt. Aan een ander standpunt houdt Baudet wel openlijk vast: de grote kans op verkiezingsfraude. Door anderen, uiteraard.

