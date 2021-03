Minder mensen met betaald werk, met name flexwerkers

Het aantal mensen met betaald werk lag eind 2020 lager dan eind 2019. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Tegen het einde van vorig jaar waren er zo’n 38.000 minder werkenden ten opzichte van het jaar eerder, een daling die vooral toe te schrijven is aan de daling onder flexwerkers.

Er waren volgens het CBS eind 2020 namelijk 177.000 minder flexwerkers in Nederland dan eind 2019. De helft van deze banen waren dienstverlenende beroepen, zoals banen in de horeca. Deze sector werd vorig jaar hard getroffen door de verschillende lockdowns, waardoor barpersoneel, bediening en keukenpersoneel in sommige gevallen ontslagen werd.

De dienstverlenende sector is een van de weinige sectoren die niet herstelde in de loop van 2020. Waar het totale aantal werkenden in Nederland tegen het einde van 2020 weer groeide, werkten in het vierde kwartaal van 2020 93.000 minder mensen in de dienstverlenende sector dan een jaar eerder.

In de bedrijfseconomische en administratieve sector groeide het aantal beroepen juist met 81.000 werkenden in het laatste kwartaal. Het aantal zelfstandigen groeide ook in 2020. Het aantal uren dat zij werkten daalde wel in zo goed als alle maanden. Met name zelfstandigen met een creatief- of taalkundig beroep werkten minder per week, een daling die ook kan toegeschreven worden aan de economische gevolgen van de coronapandemie.