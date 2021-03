Coronablog 1 maart

CBS: grootste krimp ooit voor horecasector

De Nederlandse horecasector is vorig jaar met ruim 33 procent gekrompen ten opzichte van 2019. Door de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie moest de horeca een groot deel van het jaar de deuren sluiten en dat heeft geleid tot forse financiële consequenties. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt maandag dat de sector met de grootste krimp ooit te maken heeft.

In maart vorig jaar moesten horecaondernemingen, waaronder restaurants, kroegen en hotels dicht, om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het bezorgen van eten en drinken kon nog wel. Desalniettemin daalde de omzet in het eerste kwartaal van 2020 met 14 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019. Volgens het CBS was dat de eerste omzetdaling in zeven jaar tijd.

Van april tot juni was de horeca nog steeds gesloten en daalde de omzet richting de 50 procent. In juni - toen de maatregelen versoepeld werden - „veerde de omzet sterk op (met ruimt 100 procent)”, aldus het CBS. Daardoor lag de omzet op een vergelijkbaar niveau met het eerste kwartaal van het jaar. In de laatste drie maanden van het jaar moest de horeca opnieuw sluiten en daalde de omzet met 44 procent.