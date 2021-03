China gaat de ‘bitcoinmijnen’ in Binnen-Mongolië sluiten

Te hoog energieverbruik? Sluit de ‘bitcoinmijnen’. China heeft genoeg van het hoge energieverbruik dat computers gebruiken voor transacties in de cryptomunt. Daartoe aangezet door de Chinese regering heeft de autonome regio Binnen-Mongolië aangekondigd dat vanaf april alle bitcoinactiviteiten binnen zijn grenzen gestaakt moeten worden, meldt persbureau Bloomberg.

De groei in energieverbruik van de regio in het noorden van China moet met hulp van deze ingreep tot 1,9 procent beperkt worden, zo meldde het bestuur van de regio op een website eind februari. In 2020 was Binnen-Mongolië de enige regio in China waar het energieverbruik steeg.

Binnen-Mongolië is populair bij bitcoinminers. Het is de regio in China waar de meeste steenkool wordt gedolven, er staan grote kolencentrales. Ook energie-intensieve industrieën als aluminiumsmelters en staalfabrieken hebben zich er gevestigd vanwege de goedkope stroom uit die centrales.

Al sinds 2018 tracht China het delven naar cryptomunten te ontmoedigen. Transacties met bitcoin en andere cryptomunten als ethereum kosten enorm veel rekenkracht van computers, waar veel stroomcapaciteit voor nodig is. Aan de handel in de cryptovaluta worden in China al langer grote beperkingen gesteld.

Desondanks bevinden zich volgens een berekening van platform de Digiconomist 47,9 procent van de bitcoinmijnen in China. Achter de Digiconomist gaat de Nederlander Alex de Vries schuil, die als data-analist werkt bij De Nederlandsche Bank.

Evenveel als Chili

De berekeningen die computers uitvoeren om nieuwe bitcoins aan te maken, kosten volgens zijn berekeningen jaarlijks evenveel verbruik als dat van een land als Chili, zo’n 77,8 terrrawattuur. De CO 2 -voetafdruk die daarmee gepaard gaat, is vergelijkbaar met die van een land als Nieuw-Zeeland. Door het hoge verbruik van energie dat vooral uit fossiele bronnen komt, ligt de bitcoin onder vuur.

De Chinese actie heeft beleggers in bitcoin niet afgeschrikt. De koers steeg van 43.000 dollar (36.000 euro) op zondag naar boven de 49.000 dollar in de loop van maandag. Analisten van Citigroup bepleitten in een rapport een grotere rol als betaaleenheid in internationale handel voor de bitcoin, die door anderen als een hoogst speculatieve belegging wordt gezien.