De jonge makelaar die komt taxeren doet zijn uiterste klantvriendelijke best om positief te zijn over mijn antiekerige interieur. „Oh, mevrouw, wat een prachtige stijl, zo smaakvol ook, hoe kreeg u het toch zo perfect bij elkaar, werkelijk schitterend.” Mocht ik mijn huis ooit willen verkopen, dan adviseert hij graag een bluetooth-slot op de voordeur. Iedere belangstellende met een code kan dan zo binnenlopen. Bang voor diefstal hoef ik heus niet te zijn, zo besluit hij, de kamer rondkijkend: „Want wie zou hier nou in godsnaam iets willen meenemen?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl