Bestuur mediatoezichthouder weer compleet met twee benoemingen

Het Commissariaat voor de Media krijgt twee nieuwe commissarissen. Demissionair minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) heeft Peter Eijsvoogel en Steven Flipse voor de komende vijf jaar benoemd. Daarmee is het bestuur van de mediatoezichthouder na bijna twee jaar weer compleet. Het college van commissarissen – dat uit drie leden bestaat – wordt nu nog voorgezeten door interim-voorzitter Renate Eringa-Wensing. Haar termijn loopt echter eind deze maand af. Naar een opvolger wordt nog gezocht.

Dat de aanstelling van een nieuw bestuur zo lang duurde, hangt samen met de interne problemen die speelden bij het Commissariaat voor de Media. Het vorige bestuur liet in 2019 een organisatie achter waar onzorgvuldig met de medewerkers en de middelen was omgesprongen.

Zo was er sprake van een opvallend hoog personeelsverloop. Medewerkers voelden zich onveilig en gefrustreerd. Dossiers waaraan zij werkten schoven eindeloos heen en weer. Daarnaast bleek onder meer dat aanbestedingsregels jarenlang op grote schaal waren overtreden. Leidinggevenden bij het Commissariaat hadden nevenfuncties die op gespannen voet stonden met hun werk als toezichthouder.

Maandenlang onderzoek

Na publicaties in NRC greep toenmalig minister Slob in. Adviesbureau ABDTOPConsult deed maandenlang onderzoek naar de organisatie. Slob stelde in november 2019 interim-voorzitter Renate Eringa-Wensing aan. De minister schrapte onder meer de wachtgeldregeling van het college en ook de functie van algemeen directeur en het managementteam verdween. Daarnaast beloofde minister Slob dat er beter toezicht zou komen op nevenfuncties van leidinggevenden.

Commissaris Steven Flipse (55) die per 1 maart is aangesteld, was twintig jaar werkzaam in de directie van uitgeverij Sanoma. Peter Eijsvoogel (62) is advocaat bij Allen & Overy en raadsheer–plaatsvervanger in het Gerechtshof in Den Bosch. Zij komen parttime in dienst, de voorzitter is fulltime in dienst en belast met de dagelijkse leiding.

Vrijwel gelijktijdig met hun komst wordt ook de rol van de toezichthouder uitgebreid. Het Commissariaat ziet toe op onder meer de naleving van de Mediawet. Sinds de wijzigingen afgelopen najaar moeten ook de videodiensten zich aan die wet houden. Daarnaast krijgt het Commissariaat per 1 juli onder meer de taak om toezicht te houden op het Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO). In het BBPO is het maximum salaris van presentatoren vastgelegd - in 2021 mag een presentator bij de publieke omroep niet meer dan 209.000 euro verdienen.