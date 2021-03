AstraZeneca? Nou nee, liever dat andere vaccin

In Duitsland liggen nog meer dan een miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin in de koelkast. In Frankrijk bijna een miljoen. In Spanje een half miljoen. En in Italië achthonderdduizend. Een kleine maand nadat eindelijk begonnen kon worden met het prikken van het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca en onderzoeksinstituut Oxford, valt op dat de verwerking ervan in veel Europese landen nog laag is. Een stuk lager ook dan die van andere goedgekeurde vaccins: van de voorraden van het Pfizer en Moderna-vaccin is soms al 80 of 90 procent opgemaakt, van AstraZeneca tussen de 15 en 20 procent. De voorraden van dat vaccin groeien ook harder dan het tempo waarmee de prikken worden gezet.

Voorop staat dat de prikcampagne met het AstraZeneca-vaccin nog op stoom moet komen; met Pfizer- en Moderna wordt al aanzienlijk langer geprikt. Het AstraZeneca-vaccin is vooralsnog ook beperkter inzetbaar: in veel landen wordt het momenteel niet gebruikt voor mensen ouder dan 65 omdat nog niet helemaal vaststaat of het bij hen wel goed werkt. Daarbij worden ouderen vaak eerst gevaccineerd en daarna jongeren.

Maar zijn er ook signalen dat sommige mensen een voorkeur hebben voor een andere prik. Zo worden er afspraken afgezegd of niet gemaakt voor specifiek het AstraZeneca-vaccin. Vooral zorgmedewerkers lijken liever te willen wachten tot ze mogelijk een ander vaccin krijgen.

‘Liever beste bescherming’

Die zorgmedewerkers zouden dat vooral doen vanwege de lagere effectiviteit van AstraZeneca’s vaccin. Het vaccin biedt ongeveer 60 procent kans op bescherming, Pfizer en Moderna zitten op ruim 90 procent. 60 procent is nog steeds erg hoog als het om vaccins gaat, maar met name zorgmedewerkers die direct in contact komen met coronazieken zouden liever de best mogelijke bescherming willen hebben. Dit speelt onder meer in België en Frankrijk. Eind vorige maand kwamen 70 van de 200 uitgenodigde zorgverleners niet opdagen in een vaccinatiecentrum in Veurne. Eerder riep het Belgische artsensyndicaat BVAS op om artsen, ziekenhuispersoneel en zorgmedewerkers in de eerstelijn met Pfizer en Moderna te vaccineren vanwege „een hogere werkzaamheid”. Op het Franse online platform doctolib.fr, waar onder andere gezondheidspersoneel prikafspraken kan regelen, waren vorige week honderden prikmogelijkheden voor AstraZeneca beschikbaar, tegen slechts enkele voor de andere twee vaccins.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel erkende vorige week dat er „acceptatieproblemen” zijn in Duitsland. Ze benadrukte dat het AstraZeneca-vaccin veilig en effectief is en riep Duitsers op zich in te laten enten.

Juist op het punt van vertrouwen scoorde het bedrijf de laatste maanden slecht. Eerst waren er rommelige testresultaten, toen liet de goedkeuring door gebrekkig aangeleverde data lang op zich wachten en vervolgens brak AstraZeneca de ene na de andere leveringsbelofte. Het leidde uiteindelijk tot een fikse ruzie met de EU. Daarbij waren het vooral ook politici die het vertrouwen in het AstraZeneca-vaccin ondermijnden, met onvoorzichtige uitspraken middenin het conflict. De Franse president Macron noemde het vaccin „quasi-ineffectief”.

Inmiddels is de rehabilitatiecampagne begonnen. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, die zich eerder snoeihard over de fabrikant uitliet, beval het vaccin warm aan, mede volgend op voorlopige resultaten van een groot onderzoek dat het vaccin tóch zeer goed werkt bij ouderen. Ook Macron is bekeerd. Op basis van „de laatste wetenschappelijke resultaten” zei hij vorige week dat de effectiviteit van het vaccin inmiddels „bewezen” is. „Als dit het vaccin is dat ik straks aangeboden krijg, zal ik het uiteraard nemen”.