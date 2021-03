Aan het topjaar van PostNL kleven nadelen

Het ene moment lig je aan de beademing, het andere moment ben je springlevend. Nieuws dat bijna geen nieuws is, omdat je het van mijlenver aan zag komen: de jaarcijfers van PostNL zijn klinkend. De omzet van ’s lands grootste post- en pakketbedrijf is in 2020 met 14,5 procent gestegen naar 3,3 miljard euro. De brutowinst is bijna verdubbeld naar 245 miljoen euro. Een vijfde van de winst komt op het conto van de coronacrisis, schrijft PostNL. Maar aan goeie resultaten kleven ook nadelen.

Door de pandemie bestellen Nederlanders meer online. Op een topdag bezorgen PostNL-koeriers 1,7 miljoen pakjes. Voor de coronacrisis lag het maximum op circa 1,3 miljoen, vooral rond de kerstdagen. In 2020 heeft PostNL 337 miljoen pakketten bezorgd, 19 procent meer dan het jaar ervoor.

Ook andere pakketbedrijven profiteren van de coronacrisis. Volgens Sendcloud, dat webwinkels koppelt aan PostNL en DHL en ook kleinere pakketbedrijven, is het aantal pakjes vorig jaar verdubbeld ten opzichte van 2019. In december was zelfs sprake van een verdriedubbeling.

De pakketenbranche is in een paar jaar uitgegroeid tot een essentiële inkomstenbron van PostNL. De briefpost loopt al jaren met circa 10 procent terug. Het laatste kwartaal van 2020 was er weliswaar een kleine opleving, met name doordat er meer wenskaarten zijn verstuurd, maar die is waarschijnlijk tijdelijk. Het is vooral de pakketmarkt die het bestaansrecht van PostNL bepaalt en op daar ziet het bedrijf verdere groeimogelijkheden.

Dit jaar verwacht PostNL dat er 10 tot 12 procent meer pakketten worden bezorgd. Herna Verhagen, de hoogste baas van PostNL, spreekt van „een uitzonderlijk jaar” met een laatste kwartaal dat „eerdere verwachtingen” overtrof. Om die groei de baas te zijn, nam PostNL verschillende maatregelen. Zoals extra bezorgers en sorteerders. PostNL schaalde in het begin van 2020 de capaciteit met 70 procent op. Sorteercentra draaiden extra uren en waren ook open op zondag.

Lees ook: TLN en PostNL bemoeiden zich met onderzoek naar misstanden in transportsector

Groeipijn

Maar wie rap groeit, riskeert groeipijn. Circa een vijfde van alle pakketten werd volgens Sendcloud te laat bezorgd. Het ‘klachtenkompas’ van de Consumentenbond noteerde in 2020 13.000 klachten over de post- en pakketmarkt, een kwart betrof pakjes die niet of te laat bezorgd werden. PostNL is hierin koploper, volgens de Consumentenbond: bijna 9.000 klachten, al moet er bij gezegd worden dat PostNL veruit de meeste pakketten in Nederland bezorgt.

Onderaannemers klaagden begin dit jaar dat het te druk was. Koeriersbedrijven konden het niet meer bolwerken. „Diverse” onderaannemers „geven inmiddels routes terug” en bezorgers geven „er de brui aan”, schreef de Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BVPD) in een brief, die ze in januari stuurde aan Verhagen en Derk Jan Adelerhof, een onderdirecteur van PostNL. „De grens van wat redelijkerwijs van onderaannemers en hun bezorgers gevraagd kan worden (..) is wat ons betreft bereikt.” PostNL herkende zich niet in het beeld dat de BVPD schetste.

Er woedt al langer een discussie tussen PostNL en de branchevereniging over de tarieven. Driekwart van de koeriersbedrijven werkt via een ‘stoptarief’: per adres waar een pakje bezorgd wordt, betaalt PostNL 0,80 tot 1,80 euro. De BVDP vindt dat koeriersbedrijven meer moeten profiteren van de goeie resultaten van PostNL. In plaats daarvan worden de tarieven juist verlaagd, stelt de BVDP. Volgens PostNL klopt dit niet.

PostNL liet webwinkels tussen 20 november tot eind december een „piektoeslag” van 25 eurocent per pakket betalen, omdat PostNL extra personeel en bussen moesten inzetten, maar de bezorgtarieven voor koeriersbedrijven werden „juist verláágd”, zegt Ruud Wassenaar van de BVPD. Wassenaar heeft zelf een koeriersbedrijf. Hij zegt „amper iets extra’s over te houden, maar wel veel harder te werken”. Andere koeriersbedrijven profiteren ook amper, zegt hij.

Volgens berekeningen van PostNL „draaiden onderaannemers vorig jaar 15 tot 20 procent meer omzet. Veel koeriersbedrijven zijn juist hartstikke tevreden.”