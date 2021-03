Twee debutanten op shortlist Libris-prijs

Twee debuutromans zijn dit jaar genomineerd voor de Libris Literatuurprijs: Confrontaties van Simone Atangana Bekono en Wij zijn licht van Gerda Blees. Zij staan op de shortlist van zes romans, samen met Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers, De Saamhorigheidsgroep van Merijn de Boer, De onbevlekte van Erwin Mortier en Mijn lieve gunsteling van Marieke Lucas Rijneveld. Op 10 mei ontvangt een van hen de prijs van 50.000 euro.

Dat maakte de juryvoorzitter, PvdA-politica Lilianne Ploumen, deze maandagavond bekend in Nieuwsuur. Daarmee gaat deze Libris-jaargang de boeken in als de shortlist met de meeste jonge schrijvers in de historie van de boekenprijs. Vier van de zes auteurs zijn nog geen veertig (Rijneveld en Atangana Bekono zelfs nog geen dertig), terwijl de gemiddelde leeftijd van genomineerden van de grootste Nederlandse romanprijs boven de vijftig ligt. Overigens is de tachtigjarige Jeroen Brouwers ook de oudste Libris-genomineerde ooit.

Echt gebeurd

De shortlist herbergt naast zowel jong als oud ook evenveel vrouwen als mannen, en de eerste zwarte shortlistkandidaat, de Nederlands-Kameroense Simone Atangana Bekono. Die diversiteit is te zien in het licht van het juryoordeel dat de Nederlandse literatuur „steeds rijker en veelzijdiger” wordt. Deze selectie laat nadrukkelijk „de meerstemmigheid van het gebodene weerklinken”, aldus het juryrapport. Die meerstemmigheid zit niet alleen in de identiteit van de auteurs: de genomineerde romans lijken zich vooral te onderscheiden met lyrische taal en verrassend literair experiment, en de meest autobiografische, non-fictieachtige boeken bleven steken op de longlist. Of een verhaal ‘echt gebeurd’ is maakt „nooit de waarde van een boek uit”, vindt de jury. „Het gaat erom wat ermee wordt gedaan”.

Lees ook deze recensie van Atangana Bekono’s debuut: Aan hard werken en niet zeuren heb je geen fuck

De keuze van de jury – die naast Ploumen bestaat uit NRC-criticus Judith Eiselin, schrijver-columnist Johan Fretz, Parool-criticus Maarten Moll en letterkunde-hoogleraar Yves T’Sjoen – ligt in de lijn van de literaire kritiek. Met name de romans van Brouwers, Blees, Rijneveld en De Boer zijn al veelvuldig door recensenten getipt als beste van het jaar. Ook werd Wij zijn licht van Gerda Blees dit weekend genomineerd voor de Boekhandelsprijs, een verkiezing onder boekhandelaren. Ontbrekend op de shortlist zijn onder meer de laatste romans van Stefan Hertmans (De opgang), Arnon Grunberg (Bezette gebieden) en Lize Spit (Ik ben er niet), die allen nog op de longlist prijkten. Vorig jaar ging de prijs naar Uit het leven van een hond van Sander Kollaard.