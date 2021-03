1.700 vrouwen klagen farmaceut Bayer aan vanwege sterilisatiemiddel

Ruim zeventienhonderd Nederlandse vrouwen stellen de Duitse farmaceut Bayer aansprakelijk voor lichamelijke schade door het sterilisatiemiddel Essure. Dat meldt persbureau ANP maandag. De stichting Essure Claims heeft de aanklacht namens de vrouwen ingediend, ondersteund door zorgverzekeraars CZ en VGZ. Na wereldwijde klachten is het middel in 2017 van de markt gehaald. Over de hoogte van de geëiste schadevergoeding is nog niets bekend.

Essure is een flexibel veertje van metaal en plastic dat werd ingebracht om de eileiders te laten dichtgroeien, zodat de zaadcellen de eicellen niet langer konden bereiken. Vanwege de relatief eenvoudige methode werd het beschouwd als een „ideale oplossing”, schrijft de Stichting Essure Claims. Het middel werd rond de eeuwwisseling voor het eerst toegepast. Volgens de stichting zijn er sindsdien „steeds meer meldingen van gevaarlijke bijwerkingen, waaronder perforatie van de baarmoeder of andere organen en chronische pijn.” Veel vrouwen zouden het implantaat operatief hebben moeten laten verwijderen. Volgens Stichting Essure Claims is het veertje in de loop der jaren bij ruim 35.000 Nederlandse vrouwen ingebracht.

Na duizenden klachten tegen Bayer werd Essure in 2017 wereldwijd van de markt gehaald. Eind augustus vorig jaar trof de farmaceut een schikking van omgerekend 1,3 miljoen euro aan Amerikaanse claims van grofweg 39.000 vrouwen die lichamelijke schade zouden hebben opgelopen van Essure.

