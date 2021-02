Zeker achttien doden op nieuwe protestdag in Myanmar

Zeker achttien mensen zijn zondag gedood bij protesten in Myanmar tegen de militaire staatsgreep in het land. Veiligheidstroepen traden hard op tegen de vreedzame demonstratie, zegt het VN-Commissariaat voor de Mensenrechten.

„Gedurende de dag hebben politie en strijdkrachten op verschillende locaties in het land met dodelijk geweld ingebroken op vreedzame demonstraties”, schrijft het Commissariaat. Meer dan dertig mensen raakten daarbij gewond. Ook werd een onbekend aantal personen gearresteerd. Vanwege de staatsgreep is het lastig dit soort berichten officieel bevestigd te krijgen in Myanmar, meldt persbureau AP.

In Yangon, een van de grootste steden van het land, werden traangas en waterkanonnen ingezet om de demonstranten van straat te krijgen, aldus AP. De demonstranten willen dat de democratisch verkozen regering van Aung San Suu Kyi opnieuw wordt aangesteld. Op 1 februari greep het leger de macht en arresteerde de partijtop. De militairen stellen dat ze gefraudeerd zou hebben tijdens de verkiezingen van afgelopen november. Voor zondag stierven al acht demonstranten door toedoen van de ordetroepen.