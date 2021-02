De lessen van Eyong Enoh: ‘Zaakwaarnemers zijn er vooral om jou van club naar club te transfereren’

Nooit eerder heeft Eyong Enoh zoveel tijd met zijn kinderen doorgebracht als in het afgelopen jaar. De voormalige Ajacied heeft er vijf. Allemaal jongens, van dertien, twaalf, tien, zeven en zes jaar. „Ik noem ze altijd de Enoh Five”, zegt hij.

Na de uitbraak van de pandemie zag hij zich vorig jaar februari genoodzaakt om zijn avontuur bij Olympiakos Nicosia op Cyprus voortijdig te beëindigen. Sindsdien is hij terug in Nederland en heeft hij nog meer respect gekregen voor zijn vrouw en de wijze waarop ze hun gezin draaiende hield terwijl hij elders aan het voetballen was.

„Soms belde ze weleens of ik de jongens alsjeblieft naar bed kon sturen, wanneer ze bleven tegensputteren. Ze heeft het niet makkelijk gehad, dus ik ben blij dat ik nu veel kan doen. Ik breng de kids naar school, naar hun voetbalclubs, en ik merk dat ik closer met ze ben geworden. Op afstand blijf je ergens ook een vreemde.”

Inmiddels is Eyong Enoh profvoetballer af, twaalf jaar nadat het Nederlandse publiek de Kameroener leerde kennen als onvermoeibare mannetjesputter bij Ajax. Hij speelde er van 2008 tot en met 2014 op het middenveld: 149 wedstrijden, 4 goals, drie landstitels. Later speelde hij nog in Turkije, België, Engeland en Cyprus.

Hij had door kunnen gaan, maar geen van de aanbiedingen was aantrekkelijk genoeg om hem langer weg te houden bij zijn gezin, dat in Diemen was achtergebleven. Het is tijd voor andere dingen. Enoh voltooide al een cursus sportmanagement, wil zijn trainerspapieren halen en werkt aan een boek. Ook is hij eens per twee weken co-host bij de podcast van Ajax, waarin onder anderen spelers aanschuiven. In de mediawereld hoopt hij zich verder te ontwikkelen.

Daarover: „Ik ben daar altijd in geïnteresseerd geweest, deed graag interviews. Na mijn eerste kampioenschap met Ajax, tien jaar geleden, heb ik op het podium nog mijn medespelers staan interviewen. Een journalist drukte een microfoon in mijn handen, en omdat niemand anders wilde, deed ik het. In het Nederlands, maar het voelde prettig.”

Podcast

Vorig jaar vroeg Ajax of hij een pilot wilde komen opnemen. „Een mooie kans. De podcast is fun. Ik hou van een goed gesprek, en ik merk dat het helpt dat ik zelf bij Ajax heb gespeeld. Journalisten stellen voetballers soms ongemakkelijke vragen, over hun privéleven bijvoorbeeld. Dat leidt tot argwaan. Bij mij hebben ze dat minder.”

Als voetballer leefde Enoh vrij teruggetrokken. Hij werd relatief jong vader en vond rust en regelmaat belangrijker dan een wild leven. Na avondwedstrijden, wanneer de adrenaline nog door zijn lijf gierde van Europese wedstrijden tegen Real Madrid en AC Milan, dook hij dikwijls in de zelfhulpboeken. „Net als je buik moet je ook je geest blijven voeden. Anders word je kortzichtig, en saai.”

‘Ballers in God’, staat er op het bandje om zijn linkerpols, verwijzend naar het gelijknamige christelijk netwerk voor voetballers waaraan hij zich heeft verbonden. Zijn favoriete schrift, zo valt te lezen op de website: Kolossenzen 1:16. „Alles is door Hem en voor Hem geschapen.”

Hoor zijn kalme volzinnen en je herkent de zendeling in hem. Zeker sinds hij is gestopt heeft Enoh sterk de behoefte om anderen deelgenoot te maken van zijn ervaringen. Vandaar ook dat boek. Het moet geen autobiografie worden met smeuïge anekdotes uit de kleedkamer maar een gids voor jonge voetballers, aan de hand van de levenslessen die hij opdeed tijdens zijn voetbalcarrière.

Plotselinge rijkdom

Ook lessen over geld. Want plotselinge rijkdom kan voor spelers een valkuil zijn, heeft hij ervaren. „Voetballers spelen niet voor geld, maar je krijgt er wel mee te maken. Alles draait om geld in het voetbal. En het punt is: de meeste spelers hebben amper financiële kennis. Ik had dat ook niet, en daar heb ik de prijs voor betaald. Hoe? Door geld aan anderen te besteden, bijvoorbeeld. Waarom denk je dat zo veel spelers failliet zijn gegaan? Ze hebben met de beste intenties hun geld geïnvesteerd, vaak luisterend naar anderen, zonder te beseffen wat ze precies deden. Dat maakt je kwetsbaar.”

Hij weet nog dat er bij Ajax een bijeenkomst over financiën werd belegd, na de training. „Die mensen spraken een taal die eigenlijk niemand begreep. Ja, twee of drie spelers, die van huis uit kennis hadden meegekregen over dit onderwerp. Maar de anderen, zoals ik? Die wilden vooral uitrusten van de training. Wij hadden helemaal niet begrepen hoe belangrijk dit thema voor ons was.”

In zijn boek wil Enoh ook het verschil tussen een zaakwaarnemer en een manager benadrukken. „Veel spelers vertrouwen volledig op hun zaakwaarnemer. Maar wat ze zich niet realiseren is dat het vooral zijn werk is om jou van de ene club naar de andere te transfereren. Daarom hebben spelers óók een management nodig, waarbij een accountant is aangesloten, en een advocaat, fysiotherapeut en voedingsdeskundige. Je moet een team om je heen verzamelen.”

Onafhankelijk

Enoh was vijftien jaar toen zijn vader hem op een dag bij zich riep. „Ik wil dat je over twee of drie jaar op jezelf gaat wonen”, kreeg hij te horen. Enoh was beduusd, boos. Hij was immers toch nog jong? Toen zijn vader hem een week later opnieuw riep, vroeg die of de boodschap was aangekomen. „Ja”, antwoordde Enoh, „je wilt me uit huis schoppen.”

Zijn vader, een ambtenaar, schudde zijn hoofd. Waarna hij zijn zoon voorspiegelde dat er ooit een dag kon komen dat hij er niet meer was, en dat Enoh onafhankelijk moest denken. „De les was dat alleen ikzelf verantwoordelijk ben voor mijn toekomst. Sindsdien voelt mijn leven als een reis waarin ik mijn dromen najaag.”

Achttien was Enoh toen hij naar Cyprus vertrok, om daar na twee seizoenen weer te vertrekken naar Zuid-Afrika, waar hij bij filiaalclub Ajax Cape Town ging spelen. Hij viel er op en mocht tien dagen op stage komen in Amsterdam. Na zes dagen riep toenmalig hoofdtrainer Marco van Basten de middenvelder in zijn kantoor. Er lag een contract klaar. Van Basten was gecharmeerd van hem.

Enoh: „De legende Van Basten, en het grote Ajax dat mij wilde hebben, dat was geweldig. De club die de Champions League had gewonnen, met Afrikaanse spelers als Nwanko Kanu en Finidi George, met al die mooie faciliteiten. Ik leefde mijn droom.”

Opofferingen

Wel benadrukt hij dat het succes hem nooit is komen aanwaaien. Een bestaan als prof is ook een leven vol opofferingen, zegt Enoh. Alleen wie het écht wil, zal slagen. „In Kameroen stond ik ’s ochtends om half zes op om hard te lopen, terwijl alle andere kinderen nog sliepen. Niemand die het zag. ’s Avonds ging ik vaak naar een grote trap toe om daar oefeningen te doen. Later, toen ik international werd en een tv-ploeg naar mijn geboortedorp kwam, hebben ze die omgedoopt tot de ‘Enoh Trap’. Kinderen deden mij na.”

Inmiddels is hij al jaren niet in Kameroen geweest. In wat voorheen een van de meest stabiele landen van Afrika was, woedt een burgeroorlog. Uit angst voor geweld van separatisten vluchtten duizenden burgers naar buurland Nigeria. De investeringen die Enoh er deed, zijn daardoor nog niet van de grond gekomen. „Er wordt weinig over het conflict bericht, maar je moet je voorstellen dat grote steden helemaal verlaten zijn. Huizen, bedrijven, boerderijen: mensen hebben het allemaal achter zich gelaten. Ik ga nu niet graag die kant op. Bekende mensen en hun familie kunnen er gekidnapt worden. Of ik bang ben? Nee, wel bezorgd.”