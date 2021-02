Vos houdt vooral van Delfts aardewerk

Stel dat een architect zich buigt over het ontwerp van een vossenhol, behoort een vierkant vossenhol dan tot de mogelijkheden? Het is een vraag die even opkomt bij het lezen van Georgien Overwaters kinderprentenboek Berlage en een boef in het museum. Hierin bedenkt een vos van de een op de andere dag dat hij zijn hol in de duinen saai vindt. In het Kunstmuseum in Den Haag hoopt hij wat te vinden dat zijn muren wat leuker kan maken.

Kunst is leuk – natuurlijk is dat de boodschap die je kinderen meegeeft. Overwaters doet dat met aanstekelijke tekeningen en in een verhaaltje over de vos die van de suppoost het museum niet in mag. Via omwegen komt het beest toch binnen en al snel valt zijn oog op meerdere kunstwerken die hij best wel wil hebben. Het allermooist vindt hij de Delfts aardenwerken bloemenpiramides uit de 17e eeuw, die door het Kunstmuseum eind 2019 werden aangekocht. Vos heeft een dure smaak, blijkt als hij de piramide met bovenop het hoofd van koningin Mary II van Engeland onder zijn arm meeneemt – het museum kocht de set indertijd voor ruim een miljoen euro. Vos wordt dan ook betrapt en de suppoost gooit hem er opnieuw uit.

Bij een herkansing ’s nachts grijpt vos alles van waarde – én drie Mondriaanjurkjes uit de museumwinkel – uit het museum mee. Dat is het moment dat de geest van Berlage ingrijpt. Vos legt uit dat zijn hol in de duinen te saai is en Berlage bedenkt een oplossing. Die ligt helaas niet in de vorm van een vierkant vossenhol, maar in een andere oplossing.

Berlage en een boef in het museum is geslaagd in het kennis laten maken met kunst uit het museum en het boek wekt vast bij wat kinderen de interesse op om naar het Kunstmuseum te willen, maar wat is de tekst zelf braaf en de oplossing van Berlage weinig spectaculair. Kunst is leuk, natuurlijk, maar kinderen mogen ook best al leren dat kunst lelijk, ergerlijk of verrassend kan zijn.

Kinderboek Georgien Overwater Berlage en een boef in het museum Leopold / Kunstmuseum Den Haag, 32 blz. € 15,99 ●●●●●