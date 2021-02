Voorspelbare dorpsverheerlijking

Theater Wij zijn de buren door PS|Theater. Gezien: 26/2, online via Zoom. Te zien t/m 7/3. Inl: PStheater.nl ●●●●●

In de online theatervoorstelling Wij zijn de buren probeert het Leidse stadsgezelschap PS|Theater het ultieme dorpsgevoel te definiëren. Daarvoor spraken theatermakers Tijs Huys, Julia Schmitz en Rian Evers met tachtig inwoners van vier naburige dorpen. Het is jammer dat ze uiteindelijk niet verder komen dan uitgekauwde sentimenten en clichés: het gevoel van verbondenheid, sleutels door de brievenbus en natuurlijk die eeuwige achterdeur die altijd openstaat. Over mogelijke negatieve of benauwende effecten van een kleine gemeenschap – overdreven sociale controle, afkeer van buitenstaanders, collectief veronderstelde loyaliteit – wordt snel heen gewalst of überhaupt niet gesproken. De makers weigeren categorisch de dorpsbewoners aan een kritische blik te onderwerpen.

In regie van Pepijn Smit blijft de voorstelling bovendien hangen in een weinig spannende afwisseling van documentair filmmateriaal en koddige scènetjes die dat vervolgens op een Sesamstraat-achtige toon bespreken. Halverwege kruipt acteur Wil van der Meer het scherm in, voor een volstrekt overbodige en bloedirritante bijdrage als sullige buschauffeur die het publiek eigenlijk langs de dorpen zou rijden (maar ja, corona…).

Lees ook: Veilige reconstructie van echt asieldrama

Het gevaar met dergelijk communitytheater is dat wanneer het onderwerp niet kritisch wordt benaderd, de voorstelling een ongevaarlijke ons-kent-ons-aangelegenheid blijft. Het dramatisch conflict waar de makers na ruim een uur onbeschaamde dorpsverheerlijking op afkoersen – hoe verhoudt hang naar hetzelfde zich tot een per definitie veranderende toekomst? – kan daardoor nooit het schematische ontstijgen. Want veel inwoners maken zich zorgen over hun dorp. Kleine ondernemers worden weggedrukt door onlineketens en grote gemeenten proberen de zelfstandige dorpen in te lijven. Wat blijft er dan over van dat ‘wij-gevoel’?

Het resulteert in een mager scènetje waarin Huys het verleden wil vasthouden, Schmitz de toekomst omarmt en Evers heen en weer wordt geslingerd tussen die twee. Maar voor het drama echt wordt uitgediept, is alles alweer bijgelegd. Dat lijkt kenmerkend voor dit hele project: het moet vooral gezellig blijven.