Vaccintoerisme: zon, zee, strand en een prik

Een maand geleden baarde Knightsbridge Circle, een exclusief Brits ‘reis- en lifestyle-bureau’, internationaal opzien met een aanbieding waar miljoenen mensen waarschijnlijk dolgraag gebruik van zouden maken. Het reisbureau claimde dat het „privé-afspraken” kon regelen voor een coronaprik van Pfizer in Dubai.

Uiteraard gold de aanbieding niet voor iedereen. Je moest om te beginnen lid zijn van het elite-reisbureau – wat alleen op uitnodiging gebeurde én een jaarlijkse contributie van 24.000 pond vergt. En geïnteresseerden moesten minimaal 65 jaar oud zijn, het moest wel „ethisch” blijven. De vaccinatie-vakantie zelf kostte nog eens 40.000 pond.

Ethisch gezien mag zo’n vakantie twijfelachtig zijn – coronavaccins worden in Europa voorlopig exclusief door overheden gekocht en verdeeld, omdat ze schaars zijn en voor een eerlijke verdeling moet worden gezorgd – zakelijk bekeken is het daardoor óók een gat in de markt. In het Verenigd Koninkrijk worden Britten tussen de 65 en 69 pas vanaf eind deze maand gevaccineerd. Stuart McNeill, eigenaar van het reisbureau, zei tegen Britse media dan ook „verrukt” te zijn dat hij deze „private” route „als eerste” kon aanbieden. Hij weet dat het ongeduld bij sommigen groot is. Het bleek uiteindelijk nét een tikje anders. Klanten krijgen geen Pfizer-prik, maar het vaccin van het Chinese Sinopharm, gaf McNeill toe nadat Pfizer vraagtekens had geplaatst bij zijn claim. Dat vaccin is in nog geen enkel westers land goedgekeurd. Het wordt wel al gebruikt in Dubai. Het lijkt er ook op dat het bureau niet de eerste was die zich op ‘vaccintoerisme’ heeft gestort.

Maar de belangstelling lijkt wel degelijk echt. Op sociale media waren er naast verontwaardigde berichten ook mensen die zeiden het graag te willen, áls ze het geld hadden. McNeill zei tweeduizend informatieverzoeken te hebben ontvangen over lidmaatschap. De belangstelling was zo groot, dat het reisbureau het assortiment tijdelijk uitbreidde voor niet-leden.

Groot gezelschap

Wie de vaccinatiereizigers precies zijn wil het reisbureau niet zeggen, maar zeker is dat ze gezelschap hebben van een grote groep mensen die ook niet willen wachten en al hun middelen en invloed aanwenden om een plekje vooraan in de rij te krijgen. Vaak gaat het om politici. In Peru hebben 450 prominente Peruanen in de herfst van vorig jaar reeds een vaccin voor zichzelf geregeld, ver voor gewone burgers aan de beurt komen. In Argentinië hebben de autoriteiten deze week de namen van zeventig prominente Argentijnen openbaar gemaakt die zouden zijn voorgekropen, onder wie de huidige president, de oud-president en diens vrouw en kinderen. En dichter bij huis kwam de burgemeester van het Duitse Halle in opspraak omdat hij zichzelf en een aantal van zijn medewerkers had laten vaccineren, terwijl ze niet aan de beurt waren.

Soms kregen zij hun vaccins uit een ‘extra testvoorraadje’ van een nog niet goedgekeurd vaccin. Soms kregen ze het via een ‘speciale levering’ van ‘bevriende’ staten’. En soms werd er gewoon ordinair geritseld. Aan het einde van de dag blijft er bij priklocaties vaak wat over. Soms moet dat vaccin nog diezelfde dag worden opgemaakt, de ultrakoude vaccins van Pfizer zijn eenmaal ontdooid maar kort houdbaar.

Dit is hoe onder anderen de burgemeester in Duitsland het deed. En het is hoe een Londense vastgoedinvesteerder het probeerde. Het bedrijf, The Hacking Trust, kwam deze maand in opspraak omdat het dokters in heel het VK per mail had benaderd met de vraag of ze nog vaccins overhadden. Daar tegenover stond natuurlijk een „beloning”, in de vorm van een „donatie” of een „directe betaling” à vijfduizend pond per werknemer. The New York Times schreef over beurshandelaren en „executives” die twintigduizend dollar wilden betalen.

Er zijn ook altijd nog echte creatievelingen: in Florida werden twee vrouwen opgepakt die zich hadden verkleed als bejaarde vrouwen en zich hadden gemeld bij een prikcentrum. In Canada vloog een miljonairspaar per chartervliegtuig naar een reservaat voor inheemsen om zich voor te doen als lokaal motelpersoneel en zo een vaccin te bemachtigen.

In het klein voltrekt zich hier wat wereldwijd ook gebeurt, en wat tot felle kritiek heeft geleid. Rijke landen kopen vaccins weg voor de neus van armere. Binnen landen volgen sommige individuen dat voorbeeld. De WHO waarschuwt dat de wereld afstevent op een „catastrofale morele mislukking” wegens dat voordringen van landen. De schade van individueel voordringen zal beperkter zijn. Maar toch: elk vaccin is er een. Zeker nu.

Heel veel valt er niet tegen te doen. Het is private partijen in principe niet verboden vaccins te kopen van farmaceuten en die door te verkopen (mits ze goedgekeurd zijn). En corruptie is, zeker op hoog niveau en afhankelijk van het land, niet altijd makkelijk te bewijzen.

Vaccintoerisme lijkt ondertussen steeds meer vaart te krijgen. Cuba ziet het ook wel zitten. Het land heeft vier eigen coronavaccins in ontwikkeling, waarvan er een in de laatste testfase zit. Bij groen licht zou het snel in massaproductie genomen kunnen worden, stellen betrokken wetenschappers. Dan zou er genoeg zijn om ook buitenlanders in te inenten. Vicente Vérez, een van de onderzoekers, zag het in een spotje op de Cubaanse televisie al voor zich: zon, zee, strand en een Cubaans corona-shot.

Het Indiase reisbureau Gem Travel biedt naar eigen zeggen al sinds december reisjes aan, naar het VK en de VS, voor Indiërs met een meerjarig visum. Kosten: bijna tweeduizend dollar. Daar zou een Pfizer-prik bij zitten, plus een bezoek aan toeristische attracties. Gem Travel zegt er wel bij dat klanten pas aan de beurt komen als de Britten klaar zijn. Maar dat is mogelijk nog steeds sneller dan in India. Het exclusieve Britse reisbureau Knightsbridge Circle ligt niet wakker van de concurrentie. „Je moet natuurlijk wel contacten hebben”, zegt de woordvoerder. „Alleen dankzij de goede connecties van onze directeur konden wij dit mogelijk maken.”

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven