Unieke Romeinse wagen ontdekt bij Pompeï

Archeologen hebben een „unieke vondst” nabij Pompeï gedaan: een vrijwel intacte ceremoniële Romeinse wagen, compleet met bronzen en tinnen versieringen. Niet eerder werd een zo goed bewaard gebleven ceremoniële wagen in Italië gevonden, luidde de verklaring afgelopen zaterdag, hoewel er eerder wel resten van Romeinse wagens zijn gevonden die werden gebruikt voor vervoer van personen en goederen.

Op de buitenkant van de wagen staan erotische en huiselijke afbeeldingen – op basis daarvan denken sommige deskundigen dat de vierwielige wagen bedoeld was voor gebruik bij een bruiloft. De contouren van de wagen zijn in januari ontdekt, maar het nieuws werd 27 februari bekendgemaakt. De wagen is inmiddels in onderdelen naar een archeologisch laboratorium overgebracht.

Lees ook: Pottenbakkers uit Pompeï haalden hun klei van ver

Het gebied waar de wagen is gevonden, ligt net buiten het officiële archeologische park van Pompeï, aan de noordkant. Justitie doet hier in samenspraak met archeologen onderzoek naar de ontdekking in 2017 van een reeks tunnels die in het verleden illegaal zijn gegraven door mensen op zoek naar archeologische schatten.

Twee van zulke tunnels liepen net langs de wagen, waardoor die grotendeels intact is gebleven. Uit de gevonden materialen blijkt dat de wagen was bedolven onder het eiken dak en de muren van de ruimte waarin hij stond, en door vulkaanas. Pompeï werd in het jaar 79 bedolven onder as na een uitbarsting van de nabijgelegen vulkaan de Vesuvius.

In het gebied zijn vorig jaar de resten van een rijke man en zijn slaaf gevonden. Niet ver van de wagen waren in 2018 de resten van drie paarden aangetroffen. Het onderzoek is bijzonder complex omdat het gebeurt in de nabijheid van woonhuizen, of soms direct daaronder.