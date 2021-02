‘Straks krijgen we in Polen alleen nog maar propaganda gevoerd’

De zalmroze villa waar de redactie van de lokale krant Nowa Trybuna Opolska (NTO) huist, vertelt veel over de woelige, recente geschiedenis van Polen. Gebouwd als woonhuis voor een puissant rijke tabaksfabrikant toen Opole in de 19e eeuw in het Duitse Rijk lag. Na de Tweede Wereldoorlog nam het communistische regime het pand in om er de redactie van een partijkrant te vestigen. Die maakte na de democratische omwenteling dertig jaar geleden een doorstart als florerende, onafhankelijke krant.

Maar in 2021 staan de meeste kamers leeg. De redactie van 21 journalisten is nog maar een fractie van die van vroeger. Zoals overal, heeft regiojournalistiek het zwaar. En nu wordt NTO, samen met bijna alle andere plaatselijke en regionale bladen in Polen, overgenomen door het staatsoliebedrijf Orlen. Daarom wordt in de villa gevreesd dat de krant opnieuw een propagandablad zal worden: voor de conservatief-nationalistische macht ditmaal.

„We staan permanent onder financiële druk om meer werk te doen met minder mensen. Van de huidige Duitse eigenaar. Van dreigende adverteerders. En we worden regelmatig aangeklaagd door individuen die boos zijn over onze verslaggeving”, zegt Krzysztof Zyzik (49), al veertien jaar hoofdredacteur. „Maar nu verwacht ik voor het eerst directe politieke druk die onze echte, onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek onmogelijk zal maken.”

Schandalen

Aan de muur van Zyziks kantoor hangen zijn ‘scalpen’: de twaalf voorpagina’s met de grootste schandalen die zijn krant onthulde en die politici en bestuurders hun baan of zelfs hun vrijheid kostten. De krant staat bekend om diepgravende onderzoeken naar de macht. Niet alleen in de stad Opole (bijna 130.000 inwoners), ook in de gelijknamige provincie (ruim een miljoen) en naar nationale politici die hier belangen hebben. Bouwfraude, corruptie, witwassen, nepotisme door afgevaardigden van alle politieke partijen – NTO heeft het allemaal aangetoond. De laatste voor wie dat het einde van zijn carrière betekende, was de provinciale politiecommandant, toen de krant zijn seksuele relaties met ondergeschikten aan het licht bracht.

Nog maar 7.000 lezers ontvangen de krant op papier, maar het online bereik van NTO is in Opole groter dan van welk landelijk medium dan ook. Juist lager opgeleiden raadplegen de krant vaak via de website en sociale media, zegt Zyzik.

Zoals deze krant de schrik is van de lokale autoriteiten, is politieke bemoeienis dat voor de journalistiek. En de voortekenen van de overname door Orlen zijn ronduit slecht. De officiële reden luidt dat de aanschaf van Polska Press – uitgever van twintig van de 24 Poolse regiokranten en honderdtwintig lokale weekbladen met een online bereik van 17,4 miljoen lezers – de marketing van het oliebedrijf moet versterken. Maar er bestaat geen twijfel dat de data van miljoenen consumenten maar een deel van de motivatie is. Politici van regeringspartij PiS roepen al jaren dat ze media in buitenlandse handen wil ‘herpoloniseren’ en dat gebeurt nu via een staatsbedrijf waarvan de politiek benoemde baas wordt getipt als toekomstig premier.

„We gaan Hongarije achterna”, zegt Zyzik, verwijzend naar de nieuwswoestijn die dat land is geworden. Onder Viktor Orbán zijn de meeste media overgenomen door aan hem gelieerde zakenlieden. Onafhankelijke kranten en zenders is het werk onmogelijk gemaakt door advertentiestromen stil te leggen, licenties af te nemen en toegang tot bronnen in te snoeren. Behalve online bestaat er buiten de steden in Hongarije vrijwel geen autonome journalistiek meer. „Polen heeft geen oligarchen, dus hier doet de regering het via staatsbedrijven”, aldus Zyzik.

Orlen vergelijkt de overname met die van de Washington Post door Amazon-baas Jeff Bezos, maar Zyzik ziet meer gelijkenis met Rusland en Gazprom. „Al laten ze journalisten hier gelukkig nog wel in leven”, zegt hij met een glimlach.

De overname door Orlen, waarvan de prijs niet bekend is gemaakt, valt in Polen samen met de invoering van een advertentietaks. Kranten, tijdschriften, nieuwssites, radio- en televisiezenders moeten volgens het oorspronkelijke plan tot 15 procent belasting gaan betalen. In protest daartegen gingen op 10 februari tientallen sites en zenders ‘op zwart’.

Ondertussen zijn miljarden zloties gespendeerd aan regeringsgezinde media en vooral de publieke omroep. Nu was die nooit een baken van objectiviteit, maar onder de conservatief-rechtse PiS worden de radio- en televisiezenders gebruikt om iedereen die kritiek heeft op de regering zwart te maken. Of het nu politici, demonstranten, activisten of journalisten zijn. „Het is niet alleen zo dat de publieke zenders exclusief lof hebben voor PiS en geen journalistiek onderzoek meer bedrijven. Ze zijn vooral bezig met het aanwakkeren van haat in de samenleving, door iedereen die het niet met de macht eens is te bestempelen als ‘vijand van de natie’.” Op de publieke zenders in Opole is Zyzik zelf al voor van alles uitgemaakt.

Communistisch regime

Sterverslaggever Mirela Mazurkiewicz (34), onder meer verantwoordelijk voor het vertrek van de politiecommandant, ziet de overname als „het begin van het einde van onafhankelijke journalistiek in Polen”. Voor zij op de redactie kwam werken, promoveerde Mazurkiewicz op propaganda van de het communistische regime in de jaren tachtig. „Tijdens mijn onderzoek dacht ik: zoiets zou nu nooit meer kunnen gebeuren. Nu denk ik: het kan nog veel erger worden.” Haar angst is dat ze geleidelijk en op een subtiele manier gedwongen wordt om haar verhalen anders op te schrijven, of onderzoeken niet meer te doen. „Dat zou ik niet trekken.”

Toen de overname van zijn krant bekend werd, schreef Zyzik een vurig pleidooi voor onafhankelijke journalistiek en sprak de vrees uit dat „PiS, gebruikmakend van ons gemeenschapsgeld, de particuliere media overneemt om de samenleving nog meer te indoctrineren. Om het gemakkelijker te maken om de volgende lokale en parlementsverkiezingen te winnen”.

Dat commentaar was niet alleen bedoeld om een signaal af te geven aan Orlen, maar vooral aan zijn eigen lezers, zegt hij. „Om er geen twijfel over laten bestaan dat deze krant onder mijn leiding niet gaat veranderen”, zegt hij.

De vraag is dus vooral of hij, na zijn openlijke kritiek, nog lang de hoofdredacteur van NTO kan blijven. Hij houdt rekening met ontslag, maar dat zou niet het ergste zijn. „Niet zozeer als journalist, maar als burger maak ik mij grote zorgen over wat er met dit land gebeurt als we alleen nog maar propaganda en haat gevoerd krijgen.”