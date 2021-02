Spannende dansers in Van Manenballetten

Wat is een Hans van Manendanser? Als ze dat bij één gezelschap moeten weten, dan bij Het Nationale Ballet. Het werk van de befaamde huischoreograaf, die dit jaar de 89 jaar aantikt, wordt er dan ook met grote regelmaat onderhouden. Het biedt bovendien uitstekend materiaal om tijdens deze ‘winterslaap’ via livestreams zichtbaar te blijven, ook internationaal. Zeker in de ruime keuze aan duetten kunnen nieuwe generaties zich bewijzen.

Want wat heeft een danser nodig? Veel natuurlijk. Muzikaliteit, techniek, timing. Daaraan is geen gebrek bij het gezelschap. Essentieel is: iets spannends, hoe dan ook. Een koele spanning, een ingehouden spanning, een mysterieuze of, niet in de laatste plaats, een erotische spanning en chemie. Het zijn balletten voor volwassen mannen en vrouwen, niet voor jongens en meisjes.

Twee livestreams boden dit weekend de mogelijkheid om mooie nieuwe vertolkers te ontdekken met verschillende bezettingen van belangrijke duetten, misschien wel dé ijkpunten voor een Van Manendanser. Zeker in Sarcasmen (1981, pianomuziek van Profkofjev) komen verschillende kwaliteiten samen, en bij het jonge paar Salomé Leverashvili en Timothy van Poucke vliegen de vonken eindelijk weer eens van het toneel in het geraffineerde treiterspel van twee onweerstaanbaar tot elkaar aangetrokken mensen. Leverashvili is superieur ‘ongeïnteresseerd’ in dat driftige macho’tje, dat zij halverwege – iconisch beeld – letterlijk bij de ballen heeft. Van Poucke mag, zeker op camera, in zijn acteren wat terugschakelen, maar is wel een verademing na een reeks minder overtuigende voorgangers.

Aan elkaar gewaagd zijn ook Floor Eimers en Edo Wijnen in Déjà Vu (1995), die de doodsstrijd van een relatie dansen op Arvo Pärts Fratres. Af en toe dreigt die dramatische muziek het gelijkwaardige krachtenspel in hun gevecht om de dominantie over het randje te duwen, maar dat maakt hun tijdelijke vlucht naar het oude, vertrouwde des te invoelbaarder.

Subtiliteit is de troef van Qian Liu. In Trois Gnossiennes (1982, muziek Erik Satie) lijken de rollen verdeeld: hij manipuleert, zij onderwerpt zich. Liu laat zich als een pop tillen, verplaatsen en in houdingen manoeuvreren door Jakob Feyferlik. Maar uit minieme bewegingsaccenten en subtiele blikken blijkt gaandeweg dat alles op háár voorwaarden gebeurt. Feyferlik mag dienen, als porteur.

De twee grotere bezettingen, Adagio Hammerklavier (1973, muziek Beethoven) en Variations for two couples (2012, diverse componisten), bestaan in wezen uit onderling gerelateerde duetten. ‘Hammerklavier’ kreeg een adembenemende uitvoering door Anna Ol, Semyon Velichko, Qian Liu, Jakob Feyferlik, Maia Makhateli en Artur Shesterikov, met perfect op elkaar afgestemd lijnenspel en prachtige fraseringen. Met natuurlijk de ultra-trage penchée (arabesque waarbij de torso naar de vloer doorbuigt als tegenwicht voor het achterwaarts geheven been) als bloedstollend hoogtepunt in het schitterende duet van Shesterikov en Makhateli.

Met Two pieces for Het en Variations for two couples waren de livestreams goed gevuld. Verbeterpunt is wel het camerawerk, dat zich beperkt tot frontaal in- en uitzoomen. Dat kan creatiever.