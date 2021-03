Protesterende Spaanse jongeren hebben niets verliezen - zelfs niet hun toekomst

De beelden van jonge relschoppers gaan al weken de hele wereld over. Zaterdagavond was het weer goed raak in Barcelona. Het geweld tegen de politie en de plunderingen van winkels overschaduwen het vreedzame protest van anderen. Ze zijn van dezelfde generatie, maar laten ieder op hun manier zien hoe ontevreden ze zijn over hun toekomst. „De jongeren zijn al heel lang gefrustreerd en dat komt nu naar buiten”, stelt de vooraanstaande Catalaanse socioloog Marina Subirats Martori (78).

De arrestatie van de radicaal-linkse rapper Pablo Hasél vormde de aanleiding van de protesten. Sinds twee weken verzamelen groepen jongeren zich vrijwel dagelijks in Barcelona, Madrid en Valencia om zijn vrijlating te eisen. De Catalaanse rapper – die verschillende celstraffen kreeg wegens het verheerlijken van terrorisme, het beledigen van de koning, geweldpleging en bedreiging – staat symbool voor het gebrek aan vrijheid van meningsuiting. Maar volgens Subirats was ‘de zaak Hasél’ slechts de vonk die een lang smeulend vuur liet ontbranden.

Subirats, geboren in 1943 in Barcelona aan het begin van de dictatuur van Francisco Franco (1939-1975), heeft de huidige generatie jongeren in verschillende hoedanigheden groot zien worden. Als hoofd van het Instituut voor de Vrouw, als wethouder Onderwijs en als socioloog aan twee universiteiten in Barcelona. „Ze zijn totaal anders opgegroeid dan mijn generatie”, legt Subirats uit via de telefoon. „Wij moesten zien te overleven onder een regime dat ons onderdrukte, terwijl de jongeren van nu door hun ouders heel beschermd worden opgevoed. Zodat ze vooral niets te lijden hoeven te hebben op weg naar een glorieuze toekomst.”

Hoge werkloosheid

Het liep anders dan verwacht. De ‘millennials’ (geboren halverwege de jaren tachtig tot iets na het jaar 2000) kregen het moeilijker dan verwacht. Ze kennen nu juist minder zekerheden dan hun ouders. Daar komt de coronacrisis nog eens overheen, waardoor 66 procent van de 24 tot 39-jarigen volgens onderzoek van bureau 40dB inkomsten zag teruglopen. De werkloosheid onder deze groep is 41 procent.

Subirats, die zelf als studente in de jaren zeventig in Parijs zag hoe een Franse generatie voor haar vrijheden vocht, gaat terug in de tijd om de huidige situatie te duiden. „Een groot deel van West-Europa ontwikkelde zich tussen 1950 en 1980 op progressieve wijze als democratie. Daarna trad een periode van conservatieve consolidatie in. In Spanje is dat door de dictatuur heel anders verlopen. Alsof er een proces gemist is.”

Volgens Subirats is dat ook een van de redenen dat er in Spanje relatief veel radicaal-linkse jongeren zijn, soms met marxistische denkbeelden, die tegen ‘het systeem’ vechten. „Het probleem van de jongeren van nu is dat ze weten dat hun strijd niet veel zal opleveren. Maar ze hebben nooit geleerd om met tegenslagen om te gaan. Dat maakt de frustratie alleen nog maar groter.”

Wonen bij hun ouders

De onvrede is volgens Subirats niet van vandaag of gisteren. Al voor de ingrijpende crisis van 2008 was de uitzichtloosheid groot. „Jongeren raakten het uitzicht op een zeker bestaan kwijt. Ze moeten het doen met stageplekken en tijdelijke contracten. Ze blijven vaak noodgedwongen bij hun ouders wonen en denken niet na over het stichten van een gezin. De gepolariseerde politiek biedt weinig perspectief.”

Subirats is dan ook niet verbaasd dat de jongeren de straat op gaan. Zelfs het geweld was volgens haar te voorspellen. „Een klassiek beeld”, noemt ze de brandende containers en de gebroken winkelruiten. „Bij dit soort spontane protesten zie je gemarginaliseerde jongeren met capuchons opduiken. Ze staan vaak los van degenen die het protest organiseren. Ze laten op hun manier zien dat ze ontevreden zijn en stelen spullen die ze normaal gesproken niet kunnen kopen.”

Subirats is al met al niet erg positief over de toekomst. „Spanje kampt al decennia met dezelfde problemen. Als er geen structurele oplossingen komen, zal onze hoogst opgeleide generatie ooit de blik naar het buitenland keren, waar ze een beter bestaan kunnen opbouwen. Dat is het slechtste wat Spanje kan overkomen.”

Álvaro: ‘Je hebt goede kruiwagens nodig. Die heb ik’

Álvaro Antón Marcos

Álvaro Antón Marcos (17) maakt zich niet heel veel zorgen over zijn toekomst. De scholier uit Madrid is ervan overtuigd dat hij zijn weg wel zal vinden in de hogere klasse van de samenleving, en net als zijn ouders in de gegoede stadswijk Salamanca zal kunnen blijven wonen. „Het is belangrijk dat je de goede kruiwagens hebt”, legt Álvaro uit, die zich wil gaan opmaken voor een rechtenstudie. „Die kruiwagens heb ik, maar ik probeer het toch zelf te doen.”

Álvaro kijkt met afschuw naar de protesten voor de vrijlating van rapper Pablo Hasél waarbij met stenen naar de politie wordt gegooid en containers in de brand gaan. „Nee, ik voel me daar totaal niet mee verbonden”, zegt de tiener, die zichzelf als

‘rechts’ inschaalt tussen de conservatieve Volkspartij PP en het uiterst rechtse Vox. „Ik snap niet zo goed wat het verbranden van foto’s van de koning met vrijheid van meningsuiting te maken heeft. En het slopen en plunderen van winkels al helemaal niet.”

Volgens Álvaro is het verschil tussen de diverse groepen jongeren groot. In zijn ogen staan de protesterende jongeren niet voor iedereen. „Ik denk dat er twee Spanjes zijn. Het is nu vooral radicaal links wat je ziet”, legt hij uit. „Rechtse jongeren zoals ik gaan ook wel de straat op tegen de linkse regering, maar op een andere manier. Gewoon zwaaiend met een Spaanse vlag. Zonder geweld.”

Adrián:‘Onze generatie valt letterlijk van de ene crisis in de andere’

Adrián Corredor Pérez

Adrián Corredor Pérez (24) uit Madrid wil zichzelf zo goed mogelijk voorbereiden op zijn toekomst in de bankwereld. Na zijn studie financiële economie staat er een master op het programma. „Zelfs als ik die op zak heb, zal het lastig te zijn een vaste baan te vinden”, verzucht hij. „Onze generatie valt letterlijk van de ene crisis in de andere.”

Adrián kijkt niet ver vooruit. „Wat heeft het voor zin om na te denken over een gezin als ik voorlopig bij mijn ouders moet wonen?”, zegt hij voor de ingang van de economische faculteit. „Ik zal heel blij als ik een plek bij een investeringsbank kan krijgen waar mijn kennis wordt beloond. Velen moeten het doen met een stagevergoeding van vijfhonderd euro. Dat is beledigend voor iemand met een universitaire studie.”

Volgens Adrián, die op de socialistische partij van premier Pedro Sánchez stemde, is de huidige onvrede onder jongeren het gevolg van decennia aan verkeerd beleid. „De generatie van mijn ouders had de wind in de rug. Ze groeiden op in een Spanje dat zich snel ontwikkelde met de gedachte dat hun kinderen het nog beter zouden krijgen. Maar daar is nooit in geïnvesteerd. Nu is dat idee compleet achterhaald.”

Adrián formuleert op afgemeten toon wat er mis is: „Zolang politici van verkiezing naar verkiezing leven, zonder toekomstplannen te maken, wordt het niets met dit land.”

Celia: ‘Het maakt me niet veel uit waar ik terecht kom. In Australië misschien’

De nabije toekomst van Celia Solares (22) ligt zeker niet in Spanje. „Ik heb het gevoel dat ik me in Madrid niet zal kunnen ontwikkelen zoals ik dat zou willen. Ik zal hier hooguit 1.100 tot 1.500 euro in de maand gaan verdienen. Daar kun je niets mee opbouwen”, zegt Celia, op een bankje vlakbij haar ouderlijk huis in het noorden van de Spaanse hoofdstad. „Het maakt me niet veel uit waar ik terecht kom. Een paar jaartjes Australië lijkt me wel wat. Om Engels te leren.”

Als student economie aan de Universidad Autónoma de Madrid heeft Celia via een Erasmusbeurs geproefd aan een leven in het buitenland. Ze verbleef vorig jaar in het Italiaanse Padua. Ondanks de uitbraak van de coronapandemie had ze er de tijd van haar leven. „Ik woonde voor het eerst van mij leven op mezelf”, legt ze uit. „Ik heb in Italië geleerd met een andere blik naar Spanje te kijken. Jongeren hebben hier amper mogelijkheden.”

Vanaf gepaste afstand volgt ze de protesten. Celia kijkt met gemengde gevoelens naar het geweld. „Ik sta achter de jongeren die strijden voor vrijheid van meningsuiting en een betere toekomst. Wie gehoord wil worden moet geluid maken, al heeft dat zijn grenzen”, zegt de Madrileense die op het uiterst linkse Podemos stemde. „De politici zijn grotendeels schuldig aan de huidige situatie. Die van Podemos evenzeer. Ze zitten in de regering, maar er verandert niets.”