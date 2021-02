Ruim 3 procent meer bijstandsuitkeringen eind 2020

Eind vorig jaar ontvingen 429 duizend Nederlanders onder de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er ruim 14 duizend meer dan een jaar eerder, oftewel ruim 3 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Het is voor het eerst sinds eind 2016 dat het aantal bijstandsontvangers in een jaar is toegenomen.

Een verklaring voor de stijging geeft het CBS niet, maar waarschijnlijk speelt de coronacrisis een belangrijke rol. Overigens zijn bijstandsgerelateerde uitkeringen, zoals de Tozo-regeling voor zzp’ers, niet meegeteld. Die regeling werd in maart 2020 gestart vanwege de coronacrisis. Zou die wel meegerekend worden, dan zou de stijging veel hoger zijn uitgevallen.

Lees ook deze column van Zihni Ödzil: De bijstand is uitgegroeid tot een uitzichtloze hel

Onder jongeren tot 27 jaar was de toename van het aantal bijstandsuitkeringen relatief het sterkst. Deze leeftijdsgroep telde eind vorig jaar bijna 12 procent meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder, oftewel ruim 4 duizend mensen. Ook vorig kwartaal bleek al dat steeds meer jongeren een bijstandsuitkering ontvangen.

Na een afname in 2008 nam het aantal bijstandsontvangers in de periode 2009–2016 jaarlijks toe. Tussen eind 2016 en eind 2019 was er jaarlijks een daling. Sinds begin 2019 daalde het aantal Nederlanders dat een bijstandsuitkering ontving elk kwartaal, maar die afname werd steeds minder groot.